"Allerdings ist die Prognoseunsicherheit diesmal etwas größer als sonst", relativiere Commerzbank-Analyst Christoph Balz. Er verweise auf einen neu zusammengesetzten Warenkorb, an dem die Teuerung gemessen werde. Zudem würden die statistischen Saisonfaktoren zur Glättung jahreszeitlicher Schwankungen angepasst. Und schließlich würden viele Anbieter ihre Preise besonders gerne zu Jahresbeginn anpassen.



Der technologielastige NASDAQ 100 (ISIN US6311011026/ WKN A0AE1X) sei am Freitag um 0,62 Prozent auf 12.304,92 Punkte gefallen. Die Standardwerte hingegen hätten sich nach ihren jüngsten Kursverlusten stabilisiert. So sei es für den marktbreiten S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) um 0,22 Prozent auf 4.090,46 Punkte nach oben gegangen. Der Leitindex Dow Jones Industrial (ISIN US2605661048/ WKN 969420) habe um 0,50 Prozent auf 33.869,27 Punkte zugelegt. Auf Wochensicht ergebe sich hier dennoch ein Minus von 0,17 Prozent.



In Tokio habe der Nikkei 225 (ISIN JP9010C00002/ WKN A1RRF6) am Montagmorgen 0,9 Prozent im Minus geschlossen. Der techwertelastige Hongkonger Hang-Seng-Index (ISIN HK0000004322/ WKN 145733) habe rund ein halbes Prozent eingebüßt. Der CSI-Index mit den 300 wichtigsten Werten der Börsen Shanghai und Shenzhen sei indes um 0,8 Prozent gestiegen.



Auf der Terminseite sei es am Montagmorgen derweil sehr ruhig. Fraport (ISIN DE0005773303/ WKN 577330) veröffentliche seine Verkehrszahlen für Januar, Palantir (ISIN US69608A1088/ WKN A2QA4J) nach US-Börsenschluss seine Quartalszahlen. Im Fokus dürften weiterhin die Aktien der Deutschen Post (ISIN DE0005552004/ WKN 555200) und von Bayer (ISIN DE000BAY0017/ WKN BAY001) stehen. Bei der Deutschen Post könnte schon bald eine größere Streikwelle drohen, bei Bayer stehe der Chefwechsel im Blickpunkt.



Spannend bleibe es auch bei Fresenius (ISIN DE0005785604/ WKN 578560). Der angeschlagene Krankenhaus-, Medizintechnik- und Pharmakonzern stehe vor einem tiefgreifenden Umbau. In der vergangenen Woche hätten sich außerdem die Autobauer BMW (ISIN DE0005190003/ WKN 519000) und Mercedes-Benz (ISIN DE0007100000/ WKN 710000) stark präsentiert. Hier bleibe es spannend, ob diese den positiven Trend fortsetzen könnten. Zudem stehe in dieser Woche Airbus (ISIN NL0000235190/ WKN 938914) im Fokus. Am Donnerstag veröffentliche das Unternehmen seine 2022er Geschäftszahlen.



Mit Material von dpa-AFX (13.02.2023/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Vor wichtigen US-Inflationsdaten bleiben die Anleger am deutschen Aktienmarkt in Habachtstellung, so Marion Schlegel von "Der Aktionär".Der Broker IG taxiere den DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) am Montag rund zwei Stunden vor dem Handelsstart 0,18 Prozent im Minus auf 15.280 Punkte. Damit würde der deutsche Leitindex an seinen schwächeren Wochenschluss anknüpfen.Am Donnerstagvormittag sei er noch bis auf 15.658 Punkte gestiegen, habe dann aber gedreht und sei am Freitag unter Druck geblieben. Nachdem der DAX den Ausbruch aus der Widerstandszone schon fast geschafft habe, würden Stimmungswandel wie am Donnerstag nicht selten eine Trendwende einleiten, wie Marktexperte Christoph Geyer erkläre. Dies bedeute aber nicht, dass der Aufwärtstrend vorüber sei. Eine Korrektur nach dem starken Lauf überrasche nicht.