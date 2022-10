Ein deutlicher Einbruch im China-Geschäft wegen der Lockdown-Maßnahmen und eine Abschreibung auf die Russland-Aktivitäten in Höhe von knapp 300 Mio. EUR haben adidas das dritte Quartal vermiest. Nach vorläufigen Zahlen sei der Umsatz (währungsbereinigt) um 4% auf 6,408 Mrd. EUR gestiegen. Der Gewinn aus fortgeführten Geschäftsbereichen sei auf 179 (479) Mio. EUR gesunken. Angesichts der Belastungen müsse der Sportartikelhersteller seine Ziele für das Gesamtjahr erneut senken. adidas rechne deshalb nun nur noch mit einem währungsbereinigten Umsatzplus im mittleren einstelligen und nicht mehr im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich. Nach Steuern sehe adidas im fortgeführten Geschäft rund 500 Mio. und nicht mehr rund 1,3 Mrd. EUR Gewinn.



EssilorLuxottica (ISIN FR0000121667/ WKN 863195) habe in Q3 vor allem von einem hohen Sonnenbrillen-Absatz profitiert und den Umsatz deutlich gesteigert. Die Erlöse hätten von Juli bis September bei 6,4 Mrd. EUR gelegen, ein währungsbereinigtes Plus von 8,2% ggü. dem Vorjahr. Der Konzern sei zuversichtlich für seine mittelfristigen Wachstumsaussichten, so CEO Milleri. Bis 2026 peile das Unternehmen ein jährliches organisches Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich und eine bereinigte operative Marge von 19 bis 20% an.



Höhere Verkaufspreise hätten Renault (ISIN FR0000131906/ WKN 893113) in Q3 trotz rückläufiger Verkaufszahlen einen steigenden Umsatz ermöglicht. Bei einem Absatz von 481.000 Fahrzeugen (-2,4%) seien die Erlöse um 20% auf 9,78 Mrd. EUR geklettert. Den Ausblick für das Gesamtjahr (u.a. operative Marge über 5%) habe der Autobauer bestätigt.



Der stärkere US-Dollar und schwächere Aktienmärkte hätten dem Euro in der ersten Tageshälfte zugesetzt, doch im Handelsverlauf habe die Gemeinschaftswährung wieder etwas zugelegt.



Die Ölpreise hätten nach einigen Schwankungen letztlich leicht angezogen. (24.10.2022/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Am deutschen Aktienmarkt herrschten die anhaltenden Zinserhöhungssorgen vor, so die Analysten der Nord LB.Titel von adidas (ISIN DE000A1EWWW0/ WKN A1EWWW) hätten bis zu 10% verloren. Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) sei um -0,29%, der MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) um -1,53% und der TecDAX (ISIN DE0007203275/ WKN 720327) um -0,69% gesunken.Bedingt durch die Renditerückgänge am Anleihemarkt sei es mit den Kursen an der Wall Street zum Wochenausklang bergauf gegangen. Der Dow (ISIN US260566104/ WKN 969420) sei um +2,47%, der S&P-500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) um +2,37% und der NASDAQ-Comp. (ISIN XC0009694271/ WKN 969427) um +2,31% geklettert.