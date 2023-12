Tradegate-Aktienkurs Deutsche Beteiligungs AG-Aktie:

26,35 EUR -2,23% (04.12.2023, 11:23)



Xetra-Aktienkurs Deutsche Beteiligungs AG-Aktie:

26,40 EUR -0,75% (04.12.2023, 11:58)



ISIN Deutsche Beteiligungs AG-Aktie:

DE000A1TNUT7



WKN Deutsche Beteiligungs AG-Aktie:

A1TNUT



Ticker-Symbol Deutsche Beteiligungs AG-Aktie:

DBAN



Kurzprofil Deutsche Beteiligungs AG:



Die börsennotierte Deutsche Beteiligungs AG (ISIN: DE000A1TNUT7, WKN: A1TNUT, Ticker-Symbol: DBAN) legt geschlossene Private-Equity-Fonds auf und investiert an der Seite der DBAG-Fonds in gut positionierte, mittelständische Unternehmen mit Entwicklungspotenzial. Einen Schwerpunkt legt die DBAG auf die Industriesektoren, in denen der deutsche Mittelstand im internationalen Vergleich besonders stark ist. Mit dieser Erfahrung, mit Know-how und Eigenkapital stärkt sie ihre Portfoliounternehmen darin, eine langfristige und wertsteigernde Unternehmensstrategie umzusetzen. Ihr unternehmerischer Investitionsansatz macht sie zu einem begehrten Beteiligungspartner im deutschsprachigen Raum. Das von der DBAG verwaltete und beratene Kapital beträgt rund 1,1 Milliarden Euro. (04.12.2023/ac/a/nw)





Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Shortseller Millennium International Management LP schließt Netto-Leerverkaufsposition in Deutschen Beteiligungs AG-Aktien:Die Hedgefonds-Manager von Millennium International Management LP lösen ihr Engagement in den Aktien der Deutschen Beteiligungs AG (DBAG) (ISIN: DE000A1TNUT7, WKN: A1TNUT, Ticker-Symbol: DBAN) komplett auf.Die Leerverkäufer von Millennium International Management LP haben am 30.11.2023 ihre Netto-Leerverkaufsposition von 0,54% auf 0,00% der Deutschen Beteiligungs AG-Aktien abgebaut.Derzeit halten die Leerverkäufer der Hedgefonds offensichtlich keine Netto-Leerverkaufspositionen in den Aktien der Deutschen Beteiligungs AG.