Reckitt Benckiser (ISIN GB00B24CGK77/ WKN A0M1W6) sehe sich mit finanziellen Belastungen aufgrund einer Klagewelle im Zusammenhang mit der Babynahrung Enfamil konfrontiert. Die Reckitt-Sparte Mead Johnson sei von einem Geschworenengericht in Illinois zu einer Zahlung von USD 60 Mio. verurteilt worden.



Salzgitter (ISIN DE0006202005/ WKN 620200), Deutschlands zweitgrößter Stahlkonzern, forciere den Umbau hin zu einer grünen Produktion. Bauarbeiten für eine klimafreundliche Anlage hätten begonnen. Aufträge für die Hauptaggregate seien vergeben. Ab 2026 könne man laut Vorstandschef Gunnar Groebler grünen Stahl liefern. Die Transformation des Standortes Salzgitter solle bis 2033 abgeschlossen werden.



Beim Bitcoin entweiche am Freitag heiße Luft aus der Blase. Die Kryptowährung verliere über 5% (USD 67.738). Im frühen Handel heute Morgen gehe es aber schon wieder aufwärts.



Die Internationale Energieagentur erwarte für 2024 ein Angebots-defizit am Ölmarkt. Das flüssige Gold profitiere und flirte zum Wochenschluss in der Nähe seines Vier-Monats-Hochs (Wertentwicklung +11,127% seit drei Monaten).



Gold könne bei so einer Performance nicht mithalten und verzeichne den ersten Wochenverlust seit vier Wochen (-1,009%). (18.03.2024/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Die Zweifel über zukünftige Zinssenkungen und den Zeitpunkt der Zinswende in den USA überwogen an den letzten zwei Handelstagen der Woche, so die Analysten der Nord LB.Am Hexensabbat (großer Verfallstag) habe der DAX die 18.000-Marke einfach nicht halten können. Auch die amerikanischen Börsen hätten im Minus geschlossen.Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) sei um -0,03%, der MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) um -0,75% und der TecDAX (ISIN DE0007203275/ WKN 720327) -1,25% gesunken.