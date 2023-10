Das seien positive Aussichten, denn die Anlegerstimmung gelte laut der Studie direkt hinter Unternehmensgewinnen als zweitgrößter Treiber im Aktienmarkt (22 Prozent). Knapp die Hälfte (49 Prozent) von Deutschlands befragten Anlegern habe zugegeben, sich bei Investmententscheidungen von ihren Emotionen beeinflussen zu lassen, 22 Prozent sogar sehr. Sie hätten besondere Vorsicht walten lassen, wenn der Wert ihrer Investments abgenommen habe (53 Prozent), während sinkende Kurse für nur 11 Prozent keinen Unterschied gemacht hätten.



"Eine potenzielle Rezession stellt zwar jetzt die größte Bedrohung für die Anlageportfolios dar, drückt aber nicht in dem Maße auf die Stimmung der Anleger, wie es vor sechs Monaten die außer Kontrolle geratene Inflation tat", ergänze Ben Laidler.



Die Zuversicht in Bezug auf ihr Anlageportfolio sei sogar von 77 Prozent im Juni auf 82 Prozent gestiegen. Mehr als die Hälfte (59 Prozent) werde ihr Portfolio über die nächsten drei Monate unverändert lassen, während ein Drittel (34 Prozent) plane, ihre regelmäßigen Beiträge zu erhöhen. Das übertreffe diejenigen, die ihr Engagement verringern möchten, um mehr als das Vierfache (7 Prozent).



Besonders stark seien die deutschen Privatanleger aktuell in die Sektoren Financial Services (58 Prozent), Technologie (51 Prozent), Healthcare (38 Prozent) und Energie (36 Prozent) investiert. Von dem Stimmungsaufschwung werde am meisten der Technologiesektor profitieren. Hier würden die Anleger im vierten Quartal mit höherer Wahrscheinlichkeit investieren als in andere Sektoren. Am wenigsten attraktiv seien Nicht-Basiskonsumgüter und die Industrie.



"Der Technologiesektor ist im Jahr 2023 gewachsen und steht als stärkster Sektor des Jahres erneut im Fokus der Privatanleger, wobei KI-Aktien einen großen Teil ausmachen. In Anbetracht der Rezessionsrisiken überrascht es nicht, dass Nicht-Basiskonsumgüter bei den Anlegern derzeit ganz unten auf der Liste stehen. Aber sie scheuen sich auch nicht davor, konträr zu investieren. Für sie ist auch der Immobilien- und Versorgungssektor interessant, die sich in letzter Zeit unterdurchschnittlich entwickelt haben und bei einer baldigen Zinssenkung gut abschneiden würden", schließe Laidler. (10.10.2023/ac/a/m)







