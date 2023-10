Auch wenn diese Strategie grundsätzlich ein Schritt in die richtige Richtung sei, so stelle sich doch die Frage, ob die Industrie mit einer weiteren Wende in der Energiepolitik noch im Land gehalten werden könne. Lasse sich ein Geist, wenn er einmal der Flasche entwichen sei, wieder in sein Gefäß zurückzwängen? Mit dem Artikel 194 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union hätten sich Mitgliedstaaten darauf geeinigt, die Energiepolitik in Europa "im Geiste der Solidarität" zu verwirklichen. Tatsächlich aber habe sich Deutschland einseitig ohne hinreichende Absprache mit den anderen Ländern in Europa dazu entschlossen, sich gleichzeitig aus der Nuklearenergie und aus der Kohle zu verabschieden. Auch hier gilt: Mehr Europa würde unserer Wirtschaft und dem einheitlichen Binnenmarkt nützen, so Jan Viebig von ODDO BHF.



Doch auch wenn Habeck nun eine neue Industriepolitik ausrufe, so würden viele Aktieninvestoren - auch die Experten von ODDO BHF - Branchen in Deutschland meiden, die unter dem Einfluss der Energiepolitik stünden. Wir investieren derzeit bewusst nicht in energieintensive Unternehmen in Deutschland, da Strom Unternehmen hierzulande derzeit mehr als dreimal so viel kostet wie in den USA, so Jan Viebig von ODDO BHF. Deutschland sei im globalen Wettbewerbsranking des renommierten Instituts IMD zuletzt deutlich auf den 22. Platz abgestürzt. Einer von vielen Gründen sei die geringe Effizienz der öffentlichen Hand. Deutschland leide nicht nur unter dem Fachkräftemangel, sondern auch unter zu viel Bürokratie. Die Kapitaleffizienz in den USA sei deutlich höher als in Deutschland - gemessen am Return on Equity (Eigenkapitalrendite) und am Return on Invested Capital (Gesamtkapitalrendite).



Ein zentraler Fehler von Anlegern werde als "Home Bias" bezeichnet. Damit sei die Neigung von Anlegern gemeint, überproportional stark in den Heimatmarkt zu investieren. Für Anleger, die hohe risikoadjustierte Erträge erzielen möchten, mache es grundsätzlich immer Sinn, das Vermögen breit über Sektoren und Länder zu streuen. Hinzu komme, dass sich die Wirtschaftspolitik in Deutschland derzeit nicht ausreichend an den Bedürfnissen der Wirtschaft orientiere. Das sollte für deutsche Anleger ein weiterer Grund sein, nicht überproportional stark in Deutschland zu investieren, sondern international zu diversifizieren. (30.10.2023/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - In der Diskussion um den Wirtschaftsstandort Deutschland sollte über einen Punkt Klarheit herrschen: Es mag viele gute Gründe für eine Energiewende geben, doch sie wird unweigerlich die Energiepreise in die Höhe treiben, so Prof. Dr. Jan Viebig, Chief Investment Officer der ODDO BHF SE.Das verändere jetzt schon den Industriestandort Doch auch der grüne Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck habe erkannt, dass sich Deutschland eine Abwanderung von Unternehmen, die für Wohlstand und Steuereinnahmen sorgen würden, nicht leisten könne. Die Industrie sei nicht nur wirtschaftlich bedeutend, habe Habeck am Dienstag bei der Vorstellung seiner Industriestrategie gesagt. Sie trage entscheidend zum sozialen Zusammenhalt der Gesellschaft bei und auch zu ihrer demokratischen Stabilität. Auch habe er sich Steuererleichterungen und Subventionen für Investitionen von Privatunternehmen sowie allgemein eine Verbesserung der Angebotsbedingungen vorgenommen. Zentraler Punkt der neuen Strategie sei das Ziel, energieintensive Branchen wie die Chemie, die Zementherstellung und die Glasproduktion im Land zu halten. Eine endgültige Bewertung der Strategie werde noch von der konkreten Ausgestaltung dieser Eckpunkte abhängen.