Hannover (www.aktiencheck.de) - Die deutsche Wirtschaft ist im Jahr 2023 preisbereinigt um 0,3% geschrumpft, so die Analysten der Nord LB.



Nach Revision der Vorquartale sei zudem immerhin die technische Rezession ausgeblieben. Der Ukrainekrieg, nachwirkende Energiepreisschocks, zunehmende geopolitische Fragilität und der zumindest im ersten Halbjahr noch hohe Inflationsdruck hätten das deutsche Wirtschaftsmodell konjunkturell und strukturell vor große Herausforderungen gestellt. Vor diesem Hintergrund sei die deutsche Wirtschaft im vergangenen Jahr mehr oder minder in einer Stagnation auf Vor-Pandemieniveau gefangen gewesen. Auch mit Blick auf das Jahr 2024 bleibe wirtschaftliche Ausblick mit Abwärtsrisiken von Seiten geopolitischer Entwicklungen, Verspannungen im Welthandel und der weiterhin schwachen globalen Nachfrage unsicher. Die Konjunkturerwartungen in Deutschland würden weiterhin vor allem an den Aussichten auf Zinssenkungen und Auftriebskräften beim privaten Konsum hängen. (15.01.2024/ac/a/m)



