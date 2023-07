Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Unterm Strich enttäuschten in Deutschland die Mai-Indikatoren, so die Analysten der DekaBank.Zum Teil seien Sondereffekte am Wirken gewesen, doch der Ausblick der Unternehmensumfragen sei alles andere als beruhigend.Die Gefahr eines dritten Quartals mit schrumpfender Wirtschaftsleistung sei damit deutlich gestiegen. (07.07.2023/ac/a/m)