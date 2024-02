Linz (www.aktiencheck.de) - Die Heiterkeit des Faschingsdienstags sollte durch die heute anstehenden deutschen Wirtschaftsdaten nicht getrübt werden, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.



Doch ein Blick auf die Realität könnte Ernüchterung bringen. Der heute erscheinende deutsche ZEW-Index bilde die aktuelle Lage und die Erwartungshaltung der deutschen Wirtschaft ab. Dabei würden 400 Analysten um ihre Meinung befragt. Der Index der aktuellen Lage notiere mit minus 77,3 Punkte auf historisch tiefem Niveau und dürfte sogar noch weiter fallen. Bessere Daten sollten vom ZEW-Index der Erwartungshaltung kommen. Dieser Index sei seit einem halben Jahr im Steigen und der aktuelle Wert von 15,2 Zählern dürfte leicht übertroffen werden. Ob das Licht am Ende des Tunnels zu sehen sei, würden die Daten zeigen. Der EUR/USD-Kurs habe sich von den Tiefständen wieder einigermaßen erholen können. Für den Sprung über die 1,08er Marke fehle aber noch ein entscheidender Impuls. (13.02.2024/ac/a/m)





