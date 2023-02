Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 248 Millionen Mobilfunk-Kunden, 26 Millionen Festnetz- und 22 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2021 hat das Unternehmen mit weltweit rund 216.500 Mitarbeitern (31.12.2021) einen Umsatz von 108,8 Milliarden Euro erwirtschaftet. (14.02.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Im freundlichen Marktumfeld gehöre die T-Aktie am Dienstag zu den stärksten Werten im DAX. Die Magenta-Titel stünden knapp unterhalb des Mehrjahreshochs und damit knapp vor einem neuen Kaufsignal. Schwung verleihe nun eine neue Studie von Berenberg, in der das ohnehin bullishe Kursziel noch weiter erhöht worden sei.Die wichtige Tochter T-Mobile US sei nun offiziell in die Erntephase der Sprint-Integration eingetreten, so Analyst Usman Ghazi. Das werde sich auch bei der Aktie der Mutter bemerkbar machen. Diese enthalte trotz der jüngsten Rally immer noch einen übermäßig hohen Risikoabschlag, dass die US-Tochter ihr für 2026 angestrebtes Ziel für den freien Barmittelzufluss nicht erreichen könnte.Ghazi habe vor den Jahreszahlen am 23. Februar deshalb sein Rating für die T-Aktie auf "Buy" bestätigt. Das Kursziel habe er jedoch von 27 auf 28 Euro angehoben - er sehe damit ein Potenzial von rund 35 Prozent.Die Deutsche Telekom sei operativ auf dem richtigen Weg und profitiere weiterhin von der starken US-Tochter. Gelinge der Sprung auf ein neues Mehrjahreshoch, wäre das auch charttechnisch ein starkes Signal.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie: