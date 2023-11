Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie:



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 245 Millionen Mobilfunk-Kunden, 25 Millionen Festnetz- und 21 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkundinnen und -kunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2022 hat die Deutsche Telekom mit weltweit rund 207.000 Mitarbeiter (31.12.2022) einen Umsatz von 114,4 Milliarden Euro erwirtschaftet. (09.11.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Der DAX-Konzern habe am Morgen die Q3-Zahlen publiziert. Diese hätten im Rahmen der Erwartungen gelegen. Für das Gesamtjahr werde die Deutsche Telekom jedoch etwas optimistischer. Die T-Aktie habe sich in den vergangenen Wochen bereits stark präsentieren können. Dies dürfte nun weitere Unterstützung für den Titel geben.Die Deutsche Telekom habe nun zum dritten Mal in diesem Jahr ihre Prognose erhöht. Für das Gesamtjahr erwarte der Konzern ein bereinigtes EBITDA AL von rund 41,1 Mrd. Euro und einen Free Cashflow AL von mehr als 16,1 Mrd. Euro, jeweils 0,1 Mrd. Euro mehr als noch zur Jahresmitte 2023 geplant. Zu Jahresbeginn hätten die Erwartungen für das bereinigte EBITDA AL noch bei rund 40,8 Mrd. Euro und für den Free Cashflow AL bei mehr als 16 Mrd. Euro gelegen. Das bereinigte Ergebnis je Aktie werde weiterhin bei mehr als 1,60 Euro erwartet.In Q3 sei der Konzernerlös um fast fünf Prozent auf knapp 27,6 Mrd. Euro abgerutscht. Neben einer Umstellung beim Leasing mit Endgeräten hätten sich Wechselkurseffekte negativ ausgewirkt. Organisch habe der Umsatz leicht zugelegt. Ähnlich sieht es beim bereinigten organischen Gewinn inklusive Leasingkosten (EBITDA AL) aus, der mit rund 10,5 Mrd. Euro stagniert habe. Bei konstanten Wechselkursen habe das Plus bei 6,2 Prozent gelegen. Beim operativem Gewinn habe die Telekom die Marktschätzungen geschlagen, während der Umsatz erwartungsgemäß ausgefallen sei. Unter dem Strich habe die Telekom 1,9 Mrd. Euro nach knapp 1,6 Mrd. im Jahr zuvor verdient.Wie bereits bekannt, wolle die Telekom ihre Dividende deutlich auf 0,77 Cent je Aktie steigern. Das wäre der höchste Wert seit der Ausschüttung für das Jahr 2009. Zudem wolle der Konzern Aktien im Volumen von bis zu zwei Mrd. Euro zurückkaufen.Die Deutsche Telekom-Aktie habe sich zuletzt bereits sehr stark präsentiert. Der Titel sei von 18,50 Euro im August zuletzt zeitweise bis auf 21,55 Euro gestiegen. Auch die 200-Tage-Linie sei wieder klar nach oben durchbrochen worden. DER AKTIONÄR bleibe ganz klar zuversichtlich bei der T-Aktie und sehe das Papier als Basisinvestment. Seit der Empfehlung im März 2020 liege der Titel nun bereits mehr als 80 Prozent in Front.Marion Schlegel von "Der Aktionär" rät die Gewinne mit einem Stopp bei 17,20 Euro laufen zu lassen. (Analyse vom 09.11.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link