Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 248 Millionen Mobilfunk-Kunden, 26 Millionen Festnetz- und 22 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2021 hat das Unternehmen mit weltweit rund 216.500 Mitarbeitern (31.12.2021) einen Umsatz von 108,8 Milliarden Euro erwirtschaftet. (14.07.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Die Deutsche Telekom verkaufe die Mehrheit an ihrem Funkturmgeschäft an ein nordamerikanisches Investorenduo. Ein Anteil von 51 Prozent solle an den kanadischen Finanzinvestor Brookfield und den US-amerikanischen Infrastrukturinvestor Digital Bridge gehen, wie das im DAX notierte Unternehmen am Donnerstag in Bonn mitgeteilt habe. Die restlichen 49 Prozent wolle der Konzern weiter halten.Sofern die Behörden grünes Licht geben würden, solle die Transaktion noch bis Ende 2022 abgeschlossen sein. Der Unternehmenswert von GD Towers habe die Deutsche Telekom auf 17,5 Milliarden Euro ohne Schulden und Barmittel beziffert. Den geschätzten Barmittelzufluss in Höhe von 10,7 Milliarden Euro wolle Konzernchef Tim Höttges nutzen, um den Schuldenberg ein Stück weit abbauen und sich noch schneller die Mehrheit an der Tochter T-Mobile US zu sichern.Zuvor hätten Anleger spekuliert, wie ein potenzieller Funkturm-Deal aussehen könnte und an wen diese gehen könnten. Dabei solle eine ganze Reihe an Unternehmen ihr Interesse bekundet haben: Neben einem Zusammenschluss der Finanzinvestoren KKR, GIP und Stonepeak habe auch Cellnex ihren Hut in den Ring geworfen. Dabei hätten die Spanier lange Zeit als Favorit gegolten, unter anderem wegen ihrer Marktführerschaft in Europa und den bereits vorhandenen Zusammenarbeiten mit der Deutschen Telekom.Auch Vodafones aus dem Konzern gelöste Funkturmsparte Vantage Towers solle sich interessiert gezeigt haben. Die Briten hätten sich wie auch Telefónica Deutschland bereits deutlich früher von ihren Funktürmen getrennt.Der Verkauf der Funktürme spüle Geld in die Kassen und hebe verborgene Werte. Unabhängig davon zeige sich die gesamte Telekombranche in schwierigen Börsenzeiten wieder einmal als stabiler Sektor. Am Donnerstagmorgen präsentiere sich die Aktie der Telekom bei Lang & Schwarz leicht im Plus. Die T-Aktie notiert auf Mehrjahreshoch und bleibt für konservative Anleger attraktiv, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 14.07.2022)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche TelekomAktien der Deutschen Telekom befinden sich im AKTIONÄR-Depot.