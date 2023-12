Offen sei derzeit, wie der Verkauf der Beteiligungen erfolgen solle und wie viele Milliarden letztlich erlöst werden sollten oder müssten. Größere Platzierungen schienen allerdings sicher, wenn die Pläne der Regierung wirklich umgesetzt würden. Das würde auf die Kurse drücken und erkläre auch die deutlichen Verluste der beiden DAX-Titel am Donnerstag, nachdem diese sich zuletzt aber auch sehr stark entwickelt hätten.



Nach der Rally sei eine Verschnaufpause durchaus gesund und kein Grund zur Sorge. Langfristig könnten sich eine niedrigere Staatsbeteiligung und mehr Anteile im Free Flow sogar positiv auswirken. Allerdings drohe nun vorerst ein Aktienüberhang, bis klar sei, wie die Anteile platziert oder verkauft werden sollten. "Der Aktionär" werde die Entwicklung genau beobachten, an den guten operativen Aussichten beider Konzerne ändere sich nichts.



Hinweis auf Interessenkonflikte:



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: DHL Group, Deutsche Telekom.



Der Chefredakteur dieser Publikation, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: DHL Group, Deutsche Telekom.



Aktien der DHL Group befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG. (14.12.2023/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) und der Deutschen Post (DHL Group) (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DHL, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) zu den größten Verlierern im DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900), so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Ursache dafür sei ein Medienbericht, dass der Bund Teile der eigenen Beteiligung veräußern könnte. Das bringe ein Minus von rund 2% bei der Deutschen Post und rund 3% bei der Deutschen Telekom.Der Spiegel berichte, dass der Bund mit dem Geld die Investitionsoffensive der Deutschen Bahn finanzieren möchte. 12,5 Mrd. Euro habe die Regierung über den Klima- und Transformationsfonds in die Hand nehmen wollen, durch die Haushaltskrise sei dies in Gefahr geraten. Nun solle das Eigenkapital der Bahn durch den Verkauf von Anteilen an bundeseigenen Unternehmen erhöht werden.