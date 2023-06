unter folgendem Link.



Die Deutsche Telekom (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 245 Millionen Mobilfunk-Kundinnen und Kunden, 25 Millionen Festnetz- und 21 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkundinnen und -kunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskundinnen und -kunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2022 hat die Deutsche Telekom mit weltweit rund 207.000 Mitarbeitenden (31.12.2022) einen Umsatz von 114,4 Milliarden Euro erwirtschaftet. (03.06.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Leon Müller vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Die Aktie der Deutschen Telekom sei in den freien Fall übergegangen, nachdem Gerüchte die Runde machen würden, der US-Einzelhandelsriese Amazon.com drohe den US-Mobilfunkmarkt aufzumischen. Nachrichten über eine mögliche Konkurrenz durch Amazon.com hätten den bisherigen Kursgewinn der Deutschen Telekom im Jahr 2023 am Freitagnachmittag fast komplett ausradiert. Die Aktie habe rund 9% auf 19,138 Euro verloren, womit sie unter die 200-Tage-Durchschnittslinie gerutscht sei. Diese gebe Hinweise auf den längerfristigen Trend und verlaufe aktuell bei etwas über 20 Euro.Das Dementi von Amazon.com habe den Kursrutsch nicht verhindern können. Mobilfunk gehöre derzeit nicht zu den Plänen, habe eine Sprecherin des Unternehmens gesagt. Die Nachrichtenagentur Bloomberg habe unter Verweis auf gut informierte Kreise gegenteiliges berichtet.Der Kursrutsch wirke nach erster Einschätzung übertrieben, zumal es sich bisher lediglich um ein unbestätigtes (vielmehr dementiertes) Gerücht handele. Dennoch sei die Deutsche Telekom-Aktie nach zuvor starker Kursentwicklung technisch angeschlagen. Sie bedürfe nun hinsichtlich der kurzfristigen Entwicklung intensiverer Beobachtung, so Leon Müller vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 02.06.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Aktien der Deutschen Telekom befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU