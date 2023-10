Wien (www.aktiencheck.de) - Die Deutsche Telekom (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) plant einen weiteren Stellenabbau, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).



Wie viele Jobs dem intern als "Booster" bezeichneten Programms betroffen sein würden, scheine einem Unternehmenssprecher aber noch unklar zu sein. Beim internen IT-Dienstleister Telekom IT sollten 1.300 der 5.400 in Deutschland angesiedelten Stellen wegfallen. Darüber hinaus würden rund 350 Beschäftigte in den kommenden Monaten das Unternehmen in den Vorruhestand oder in Altersteilzeit verlassen. Die Aktie lege im DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) gegen den Trend um rund 1,1% zu.



Amazon.com (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) (+0,1%) habe die ersten Test-Satelliten für sein geplantes System zur Internet-Versorgung aus dem All gestartet. Das Satelliten-Netz mit dem Namen Kuiper solle mit dem ähnlich funktionierenden Dienst Starlink von Elon Musks Weltraumfirma SpaceX konkurrieren. Amazon.com wolle in den kommenden Jahren gut 3.200 Satelliten bauen und ins All bringen. (10.10.2023/ac/a/m)

