Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

22,555 EUR +1,08% (05.12.2023, 18:03)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

22,59 EUR +1,07% (05.12.2023, 17:35)



ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

DE0005557508



WKN Deutsche Telekom-Aktie:

555750



Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTE



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTEGF



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 245 Millionen Mobilfunk-Kundinnen und Kunden, 25 Millionen Festnetz- und 21 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkundinnen und -kunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskundinnen und -kunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2022 hat die Deutsche Telekom mit weltweit rund 207.000 Mitarbeitenden (31.12.2022) einen Umsatz von 114,4 Milliarden Euro erwirtschaftet. (05.12.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" können konservative Anleger bei der Aktie der Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) unverändert zugreifen.Seit Wochen kenne die Aktie der Deutschen Telekom quasi nur den Weg nach oben. Das Mehrjahreshoch bei 23,12 Euro sei inzwischen nicht mehr weit entfernt. Vonseiten der Analysten gebe es derweil viel Lob für den DAX-Konzern, sie sähen auch nach der jüngsten Rally weiterhin viel Luft nach oben.Anfang Juni hätten Sorgen vor einem Einstieg von Amazon in den Mobilfunkmarkt die Aktie der Telekom deutlich unter Druck gesetzt. Doch inzwischen sei davon nichts mehr zu spüren. Die Aktie befinde sich seit August auf dem Weg nach oben und notiere inzwischen keine 3 Prozent mehr unter dem Mehrjahreshoch, das Anfang April erreicht worden sei.In den Augen der Analysten sei auch nach einem neuen Hoch noch viel Luft nach oben. Akhil Dattani von JP Morgan habe die T-Aktie bereits am Montag zu seinen Favoriten für 2024 gezählt, entsprechend bleibe der DAX-Titel auch auf der "Analyst Focus List" der Investmentbank. Die Telekom biete vergleichsweise hohe Steigerungsraten bei Umsatz, operativem Ergebnis und Barmittelzuflüssen. Sein Kursziel von 31 Euro lasse auf dem aktuellen Niveau noch mehr als 35 Prozent Potenzial.Positiv gestimmt bleibe auch Andrew Lee von Goldman Sachs. In der Telekombranche dürfte es einige Gewinner des Aufbaus digitaler Infrastrukturen in Europa geben. Bei Wachstum und Renditen rechne er mit einem positiven Wendepunkt. Vor allem bei den großen Anbietern in Deutschland wie Deutsche Telekom, Telefónica ( ISIN DE000A1J5RX9 WKN A1J5RX ) und Vodafone ( ISIN GB00BH4HKS39 WKN A1XA83 ) bleibe Lee optimistisch. Der Magenta-Konzern punkte mit überlegenem Wachstum und entsprechend guten Perspektiven für die Rückflüsse an Aktionäre."Der Aktionär" ist ebenfalls weiter zuversichtlich und rät konservativen Anlegern nach wie vor zuzugreifen, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär" zur Deutsche Telekom-Aktie. (Analyse vom 05.12.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie: