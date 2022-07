Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie:



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 248 Millionen Mobilfunk-Kunden, 26 Millionen Festnetz- und 22 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2021 hat das Unternehmen mit weltweit rund 216.500 Mitarbeitern (31.12.2021) einen Umsatz von 108,8 Milliarden Euro erwirtschaftet. (05.07.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Der milliardenschwere Verkauf der Funkturmsparte sei bei der Deutschen Telekom seit Monaten ein bestimmendes Thema. Laut Insidern solle im Bieterrennen aktuell ein Konsortium um den Finanzinvestor KKR vorn liegen. An der Börse komme der geplante Verkauf gut an, die Aktie zeige sich im schwachen Marktumfeld weiter beeindruckend stark.Das Gebot des KKR-Konsortiums werde als attraktiver angesehen als die konkurrierende Offerte von Brookfield Asset Management und der spanischen Cellnex Telecom, habe die Nachrichtenagentur Bloomberg am Montagabend unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen berichtet. Den Bloomberg-Quellen zufolge wolle die Telekom noch in dieser Woche entscheiden, wer den Zuschlag erhalte.KKR habe den Angaben zufolge zusammen mit Global Infrastructure Partners (GIP) und Stonepeak ein verbindliches Angebot für einen Kontrollanteil an dem Geschäft abgegeben, wie Bloomberg bereits im Juni berichtet habe. Den Insidern zufolge könnte die Funkturmsparte bei dem Deal mit rund 20 Milliarden Dollar (19,2 Milliarden Euro) bewertet werden. Allerdings könne der Verkauf auch abgesagt werden - oder es könnten weitere Interessenten auftauchen, habe es geheißen.Vertreter von Brookfield, Cellnex, GIP und KKR hätten eine Stellungnahme auf Nachfrage von Bloomberg abgelehnt. Ein Telekom-Sprecher habe außerhalb der Geschäftszeiten zunächst nicht auf eine Anfrage reagiert. Auch von Stonepeak habe Bloomberg zunächst keine Stellungnahme erhalten können.Die T-Aktie notiert auf Mehrjahreshoch und bleibt für konservative Anleger attraktiv, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 05.07.2022)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link