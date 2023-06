Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

19,442 EUR +1,64% (15.06.2023, 21:35)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

19,364 EUR +1,16% (15.06.2023, 17:36)



ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

DE0005557508



WKN Deutsche Telekom-Aktie:

555750



Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTE



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTEGF



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 245 Millionen Mobilfunk-Kundinnen und Kunden, 25 Millionen Festnetz- und 21 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkundinnen und -kunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskundinnen und -kunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2022 hat die Deutsche Telekom mit weltweit rund 207.000 Mitarbeitenden (31.12.2022) einen Umsatz von 114,4 Milliarden Euro erwirtschaftet. (15.06.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" ist die Aktie der Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) langfristig ein Basisinvestment im DAX.Aktien aus der Telekommunikationsbranche seien nach den Gerüchten über einen Einstieg von Amazon zuletzt nicht sehr gefragt gewesen. Auch T-Mobile US , die US-Tochter der Deutschen Telekom, habe deutliche Verluste verkraften müssen. Im ohnehin sehr freundlichen Marktumfeld könne die Aktie am Donnerstag nun aber besonders stark zulegen.T-Mobile US profitiere dabei von einer positiven Studie von Morgan Stanley. Analyst Simon Flannery habe die Aktie wieder in die Liste seiner Top-Picks aufgenommen, stufe sie mit "overweight" ein und sehe das Kursziel bei 178 Dollar. Er sehe den jüngsten Rücksetzer, als der Wert aus dem Seitwärtskorridor zwischen 140 und 150 Dollar nach unten herausgefallen sei, als Kaufchance. Mittelfristig sollten die operative Entwicklung und auch technische Faktoren dafür sorgen, dass T-Mobile US sogar nach oben aus der Spanne ausbrechen könne.Durch die jüngste Kursschwäche könnte T-Mobile US den verbleibenden Teil des 14-Milliarden-Dollar schweren Aktienrückkaufprogramms zu niedrigeren Kursen durchführen, was mehr Wert für die Aktionäre schaffe, so Flannery. Er habe den niedrigen Verschuldungsgrad, den starken freien Cashflow, die wiederkehrenden Einnahmen, den wachsenden Marktanteil sowie das starke Netz des Konzerns gelobt.Zudem habe der Experte auch seine Schätzungen für 2023 leicht angehoben. Im zweiten Quartal rechne er nun mit 766.000 neuen Vertragskunden statt bisher 622.000. Zudem habe er auch seine Schätzungen für das bereinigte EBITDA im laufenden Jahr erhöht.Die positiven Worte von Morgan Stanley kämen am Markt gut an. Nach dem jüngsten Abverkauf sorge das für neue Impulse. "Der Aktionär" hatte zuletzt bereits darauf hingewiesen, dass der Rücksetzer übertrieben schien, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". Anleger würden bei T-Mobile US weiter an Bord bleiben. DAX , so Maximilian Völkl von "Der Aktionär" zu Deutsche Telekom AG. (Analyse vom 15.06.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche Telekom.Der Chefredakteur dieser Publikation, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche Telekom.Aktien der Deutschen Telekom befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.