Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 245 Millionen Mobilfunk-Kundinnen und Kunden, 25 Millionen Festnetz- und 21 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkundinnen und -kunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskundinnen und -kunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2022 hat die Deutsche Telekom mit weltweit rund 207.000 Mitarbeitenden (31.12.2022) einen Umsatz von 114,4 Milliarden Euro erwirtschaftet. (15.12.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie der Deutschen Telekom könne sich am Freitag nicht vom kräftigen Rücksetzer des Vortages erholen. Berichte über einen möglichen Anteilsverkauf des Bundes zur Finanzierung von Investitionen bei der Deutschen Bahn hätten belastet.Die UBS sei nun in einer aktuellen Studie auf diese Situation eingegangen. Mit den drohenden Verkäufen des Bunds wäre ein gewisser technischer Aktienüberhang verbunden, so Analyst Polo Tang. Fundamental sei die Aktie der Deutschen Telekom aber weiter attraktiv. Er sehe das Kursziel deshalb nach wie vor bei 26,60 Euro - und damit rund 23 Prozent über dem aktuellen Niveau. Entsprechend laute die Einstufung auch weiterhin "buy".habe am Donnerstag berichtet, dass der Verkauf von Anteilen an bundeseigenen Unternehmen dazu beitragen solle, Geld für die Investitionsoffensive der Deutschen Bahn aufzutreiben. Deren 12,5 Milliarden Euro schwere Finanzierung sei durch die Haushaltskrise in Gefahr geraten. Bei der Telekom halte der Bund aktuell 30,5 Prozent der Aktien. Die Beteiligung solle dem Spiegel-Bericht zufolge auf 25 Prozent plus eine Aktie abgeschmolzen werden. Offen sei derzeit, wie der Verkauf der Beteiligungen erfolgen solle und wie viele Milliarden letztlich erlöst werden sollten oder müssten. Größere Platzierungen scheinen aber sicher, wenn die Pläne der Regierung wirklich umgesetzt werden, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär".