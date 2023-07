Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

19,992 EUR -0,06% (03.07.2023, 13:31)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

19,996 EUR +0,10% (03.07.2023, 13:17)



ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

DE0005557508



WKN Deutsche Telekom-Aktie:

555750



Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTE



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTEGF



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 245 Millionen Mobilfunk-Kundinnen und Kunden, 25 Millionen Festnetz- und 21 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkundinnen und -kunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskundinnen und -kunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2022 hat die Deutsche Telekom mit weltweit rund 207.000 Mitarbeitenden (31.12.2022) einen Umsatz von 114,4 Milliarden Euro erwirtschaftet. (03.07.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":David Schenk vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Das Bonner Telekommunikationsunternehmen setze auf Geschwindigkeit und treibe den Ausbau von Glasfaseranschlüssen voran. Die Lichtwellenleiter würden als die Lösung der Zukunft gelten und würden vor allem auch abgelegene Regionen Deutschlands versorgen können. Auch das Chartbild der Aktie sehe vielversprechend aus.Die Deutsche Telekom setze den Turbo ein und treibe den Ausbau von Glasfaseranschlüssen voran. Der Konzern verzeichne nun über stolze 6 Millionen Anschlüsse, welche Geschwindigkeiten von bis zu einem Gigabyte pro Sekunde ermöglichen würden. Zusätzlich habe die Telekom die Geschwindigkeit für 245.000 Haushalte verbessert.Vor allem in ländlichen Regionen, die bisher unterversorgt gewesen seien, sei Glasfaser die Technologie der Wahl. "Der Glasfaserausbau findet zu einem großen Teil im ländlichen Bereich statt, dort wo es keine anderen gigabitfähigen (HFC-)Netze gibt", so Andreas Walter, Geschäftsführer der Beratungsfirma Dialog-Consult.Der Glasfaserausbau sollte sich mittelfristig auch in den Ergebnissen positiv widerspiegeln. Die Aktie nehme momentan Kurs auf das Januar-Hoch bei 20,64 Euro. Zuvor sei es der Aktie bereits gelungen, die wichtige Horizontale bei 18,70 Euro als Support zu verteidigen. Mit dem Kaufsignal im MACD-Indikator sei es durchaus wahrscheinlich, dass die Telekom den Ausbruch über das zuvor erwähnte Hoch schaffe. Gelinge dies, dürften die Bullen das April-Hoch bei 23,14 Euro ins Visier nehmen.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche Telekom.Der Chefredakteur dieser Publikation, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche Telekom.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link