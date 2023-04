Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Die Aktie der Deutschen Telekom notiere auch nach dem Dividendenabschlag nur knapp unterhalb des Mehrjahreshochs. Gehe es nach der Deutschen Bank, seien weitere Höchstkurse ohnehin nur eine Frage der Zeit. Eine bullishe Studie mit Top-Kursziel treibe die T-Aktie zu Wochenbeginn wieder nach oben.Die Telekom sei 2022 der beste Wert in der Branche gewesen und auch das Jahr 2023 habe stark begonnen, so Analyst Robert Grindle. Er sehe aber weiteres Kurspotenzial und zähle die Aktie zu seinen "Top Picks". Das Kursziel habe er von 29,50 auf 30,00 Euro angehoben - 35 Prozent über dem aktuellen Niveau.Die Prognosen für 2023 lägen im Rahmen seiner Erwartungen für das das Geschäft ohne die Funkmasten, so Grindle. Dessen Einnahmen würden zusammen mit einer eventuellen Beteiligung an den Aktienrückkäufen von T-Mobile US das in der Branche überdurchschnittliche Wachstum an Ausschüttungen an die Aktionäre unterstreichen.Die T-Aktie überzeuge seit Monaten mit Relativer Stärke. Angesichts der starken US-Tochter, einem stabilen Kerngeschäft und der attraktiven Dividenden seien auch künftig höhere Kurse denkbar.Der DAX -Titel bleibt auf der Kaufliste, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär" zur Deutsche Telekom-Aktie. (Analyse vom 17.04.2023)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche Telekom.Der Chefredakteur dieser Publikation, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche Telekom.Aktien der Deutschen Telekom befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.