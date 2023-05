Der Chefredakteur dieser Publikation, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche Telekom.



Aktien der Deutschen Telekom befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 245 Millionen Mobilfunk-Kundinnen und Kunden, 25 Millionen Festnetz- und 21 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkundinnen und -kunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskundinnen und -kunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2022 hat die Deutsche Telekom mit weltweit rund 207.000 Mitarbeitenden (31.12.2022) einen Umsatz von 114,4 Milliarden Euro erwirtschaftet. (11.05.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Am Donnerstag habe die Deutsche Telekom ihre Zahlen zum ersten Quartal präsentiert. Der DAX-Konzern habe dabei einmal mehr untermauert, dass es operativ gut laufe, und habe dank des Verkaufs des Funkturmgeschäfts den höchsten Quartalsgewinn seit Jahren eingefahren. Auch die Prognose sei leicht erhöht worden. An der Börse komme das gut an.Mit 15,4 Milliarden Euro habe sich der Konzernüberschuss im Vergleich zum Vorjahr nahezu vervierfacht. "Nun wird in unseren Zahlen sichtbar, wie die Funkturm-Transaktion für die Deutsche Telekom Wert geschaffen hat", so Konzernchef Tim Höttges. Ohne diesen Einmaleffekt sei der Nettogewinn wegen des veränderten Zinsumfeldes um 12,5 Prozent auf knapp zwei Milliarden Euro abgerutscht.Der Konzernumsatz der Monate Januar bis März habe nahezu bei 27,8 Milliarden Euro stagniert. In Deutschland habe die Deutsche Telekom nach Abzug von Kündigungen 274.000 neue Mobilfunkkunden und damit weniger als der Konkurrent Telefónica Deutschland überzeugt, der fast 370.000 Menschen für sich gewonnen habe. Vodafone lege die Zahlen kommende Woche vor.Für das laufende Jahr habe sich Konzernchef Höttges nun ein etwas höheres Ziel für den operativen Gewinn gesetzt. So solle das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen inklusive Leasingkosten (EBITDA AL) auf rund 40,9 Milliarden Euro steigen - zuvor seien rund 40,8 Milliarden Euro erwartet worden.Die Zahlen der Telekom würden stimmen. Die Prognoseerhöhung sei positiv zu werten, auch wenn sie nur marginal sei. Nach der jüngsten Verschnaufpause könnte die T-Aktie nun wieder Fahrt aufnehmen.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche Telekom.