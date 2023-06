Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie:



ISIN Deutsche Telekom-Aktie:
DE0005557508

DE0005557508



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 245 Millionen Mobilfunk-Kundinnen und Kunden, 25 Millionen Festnetz- und 21 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkundinnen und -kunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskundinnen und -kunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2022 hat die Deutsche Telekom mit weltweit rund 207.000 Mitarbeitenden (31.12.2022) einen Umsatz von 114,4 Milliarden Euro erwirtschaftet. (13.06.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie der Deutschen Telekom setze ihre jüngste Kursschwäche auch am Dienstag weiter fort. Nach wie vor könne sich der DAX-Titel nicht vom Schock befreien, der durch die Gerüchte über einen Einstieg von Amazon in den Mobilfunkmarkt ausgelöst worden sei. Die Zahlen sprechen allerdings eine klare Sprache.Mehr als zehn Prozent habe die Aktie der Deutschen Telekom seit den Medienberichten über mögliche Amazon-Pläne verloren. Dabei habe der Blue Chip mehr als elf Milliarden Euro an Marktkapitalisierung verloren und bringe aktuell noch rund 94 Milliarden Euro auf die Waage.Da Amazon - sollten sich die Gerüchte überhaupt bewahrheiten - zunächst einmal den Mobilfunkmarkt in den USA angreifen wolle, biete sich bei der Telekom ein Vergleich mit der Tochter T-Mobile US an. Deren Aktie habe allerdings lediglich rund sechs Prozent nachgegeben, der Börsenwert sei umgerechnet ebenfalls um rund elf Milliarden Euro von 155 auf gut 144 Milliarden Euro gefallen. Die rund 50-prozentige Beteiligung der Telekom an T-Mobile US habe somit etwa 5,5 Milliarden Euro an Wert verloren - der Gesamtkonzern also deutlich mehr.Es erscheine nach wie vor übertrieben, dass die Telekom-Aktie derart deutlicher an Boden verliere als die Tochter - und auch als andere Mobilfunkkonzerne. Da sich das Chartbild massiv eingetrübt habe, könnten sich Neueinsteiger aber vorerst noch mit Käufen zurückhalten und eine klare Bodenbildung abwarten. Wer bereits investiert ist, bleibt dagegen weiterhin an Bord - der Stopp bei 17,20 Euro ist nach wie vor weit genug entfernt, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär" zur Deutsche Telekom-Aktie. (Analyse vom 13.06.2023)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche Telekom.Der Chefredakteur dieser Publikation, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche Telekom.Aktien der Deutsche Telekom befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link