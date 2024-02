Hinweis auf Interessenkonflikte:



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 245 Millionen Mobilfunk-Kundinnen und Kunden, 25 Millionen Festnetz- und 21 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkundinnen und -kunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2022 hat die Deutsche Telekom mit weltweit rund 207.000 Mitarbeitern (31.12.2022) einen Umsatz von 114,4 Milliarden Euro erwirtschaftet. (22.02.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Im freundlichen Marktumfeld lege am Donnerstag auch die Aktie der Deutschen Telekom wieder deutlich zu. Doch das Augenmerk der Anleger richte sich bereits auf den morgigen Freitag. Dann veröffentliche der Magenta-Konzern die Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsjahr. Das würden die Analysten im Vorfeld erwarten.Grundsätzlich gelte demnach: Auch im neuen Jahr dürfte sich an der kaum etwas ändern. Der Bonner Konzern sei ein wichtiges Branchenunternehmen mit einem seltenen grundlegenden Wachstumsmomentum, habe zuletzt J.P. Morgan-Analyst Akhil Dattani geschrieben. Er gehe davon aus, dass die Telekom mit einem Jahresendspurt die eigenen Ziele für 2023 leicht übertreffen werde. Für das laufende Jahr werde er aber angesichts von negativen Wechselkurseffekten etwas vorsichtiger.Polo Tang von der Schweizer Großbank UBS gehe davon aus, dass Konzernlenker Tim Höttges und Technologiechefin Claudia Nemat den Glasfaserausbau hierzulande 2024 nicht wesentlich beschleunigen würden. In Europa sehe er allerdings Potenzial für Investitionen.Im Durchschnitt würden von der Telekom befragte Experten davon ausgehen, dass der Erlös im laufenden Jahr auf knapp 114 Milliarden Euro steige. Davon sollte mit 42,7 Milliarden Euro mehr als ein Drittel als bereinigtes operatives Ergebnis nach Leasingkosten (EBITDA AL) übrig bleiben. Der freie Barmittelzufluss dürfte vor Abzug von Dividendenzahlungen fast 19 Milliarden Euro erreichen.Für das abgeschlossene Jahr würden die Analysten im Schnitt einen Umsatz von gut 111 Milliarden Euro sowie ein EBITDA AL von rund 40,5 Milliarden Euro erwarten. Den freien Mittelzufluss würden die Experten bei rund 16,3 Milliarden Euro sehen. Der Unterschied zwischen den Analystenerwartungen und der eigenen Prognose des Konzerns erkläre sich unter anderem durch die verschiedenen Annahmen zum Wechselkurs des US-Dollar.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche Telekom.