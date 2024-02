Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie:



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 245 Millionen Mobilfunk-Kundinnen und Kunden, 25 Millionen Festnetz- und 21 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkundinnen und -kunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2022 hat die Deutsche Telekom mit weltweit rund 207.000 Mitarbeitern (31.12.2022) einen Umsatz von 114,4 Milliarden Euro erwirtschaftet. (20.02.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.In den vergangenen Wochen habe sich bei der Aktie der Deutschen Telekom unter dem Strich wenig getan. Doch bereits diesen Freitag, 23. Februar, könnte es neue Impulse für den DAX-Titel geben. Dann veröffentliche der Magenta-Konzern seine Zahlen für das vergangene Jahr und voraussichtlich auch den Ausblick für 2024.Hierzulande dürfte erneut das Augenmerk auf den neu gewonnenen Kunden im Mobilfunkbereich liegen. Anfang Februar habe Vodafone als erstes der drei großen Telekom-Unternehmen in Deutschland Zahlen für die drei Monate bis Ende Dezember gemeldet. Nach Abzug von Kündigungen hätten sich 95.000 Kunden für Mobilfunkverträge der Briten entschieden. Bei DSL und Kabel sehe es dagegen weiter mau aus: Hier hätten sich weiter mehr Menschen von Vodafone verabschiedet.Am Freitag dürfte Deutsche Telekom-Chef Tim Höttges auch eine erste Version der Prognose für 2024 vorstellen. Analysten hätten in der Vergangenheit betont, dass der Bonner Konzern eher eine konservative Strategie fahre: Die Ziele seien mit jeder Quartalsvorlage peu à peu angehoben worden. Es dürfte also weniger überraschen, wenn der Ausblick schon mit den Zahlen für das erste Quartal minimal nachgeschärft werde.Die T-Aktie habe sich zuletzt nicht sonderlich dynamisch gezeigt. Mit guten Zahlen könnte das Mehrjahreshoch aus dem Januar bei 23,40 Euro allerdings wieder ins Visier rücken. Langfristig seien höhere Kurse angesichts des stabilen Geschäftsmodells und der soliden Wachstumsraten drin. Konservative Anleger sollten an Bord bleiben, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 20.02.2024)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche Telekom.Der Vorstand der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche Telekom.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link