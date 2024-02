Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

22,02 EUR -1,83% (23.02.2024, 09:04)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

22,345 EUR +0,61% (22.02.2024, 17:35)



ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

DE0005557508



WKN Deutsche Telekom-Aktie:

555750



Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTE



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTEGF



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 252 Millionen Mobilfunk-Kundinnen und Kunden, 25 Millionen Festnetz- und 22 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkundinnen und -kunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskundinnen und -kunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2023 hat die Deutsche Telekom mit weltweit nahezu 200.000 Mitarbeitenden einen Umsatz von 111,9 Milliarden Euro erwirtschaftet. (23.02.2024/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" gehört die Aktie der Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) für konservative Anleger weiterhin zu den Basisinvestments.Die Deutsche Telekom habe am Morgen die Zahlen für das vergangene Geschäftsjahr vorgelegt. Der Umsatz habe bei knapp 112 Milliarden Euro gelegen, nach gut 114 Milliarden Euro im Vorjahr. Damit habe man leicht über den Erwartungen gelegen. Die viel beachteten Service-Umsätze hätten von 92,0 auf 92,9 Milliarden Euro zulegen können. Das EBITDA AL habe bei 40,5 Milliarden Euro und damit ebenfalls im Rahmen der Prognosen gelegen.Auf das Gesamtjahr gesehen habe die Deutsche Telekom einen Konzernüberschuss in Höhe von 17,8 Milliarden Euro und damit mehr als doppelt so viel wie im Vorjahr verzeichnet - hier sei der Erlös aus dem GD-Towers-Verkauf der maßgebliche Treiber gewesen. Analysten hätten allerdings mit mehr gerechnet. Im Vorfeld habe hier die Prognose bei gut 20 Milliarden Euro gelegen."In einer Welt mit vielen Herausforderungen haben wir auch 2023 gewohnt zuverlässig geliefert", habe Tim Höttges, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Telekom, kommentiert. "Dank unserer wachsenden Geschäfte auf beiden Seiten des Atlantiks trauen wir uns zu, 2024 noch eine Schippe draufzulegen."Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen inklusive Leasingkosten (EBITDA AL) solle gegenüber dem Vorjahr im laufenden Jahr um sechs Prozent auf rund 42,9 Milliarden Euro steigen. Der Free Cashflow AL solle um rund 16 Prozent auf rund 18,9 Milliarden Euro zulegen. Beim bereinigten Ergebnis je Aktie erwarte die Deutsche Telekom ein Plus von rund zehn Prozent auf mehr als 1,75 Euro.Für konservative Anleger gehört die Aktie nach wie vor zu den Basisinvestments, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zur Deutsche Telekom AG. Aus charttechnischer Sicht gelte es nun zunächst, die 38-Tage-Linie zu überwinden. Unterstützung biete die 90-Tage-Linie. (Analyse vom 23.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie: