Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 245 Millionen Mobilfunk-Kunden, 25 Millionen Festnetz- und 21 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkundinnen und -kunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2022 hat die Deutsche Telekom mit weltweit rund 207.000 Mitarbeiter (31.12.2022) einen Umsatz von 114,4 Milliarden Euro erwirtschaftet. (06.11.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Nach der starken Vorwoche gebe es auch zu Beginn der neuen Handelswoche gute Nachrichten für die Deutsche Telekom. Analyst Akhil Dattani von J.P. Morgan habe das Kursziel für die T-Aktie einmal mehr angehoben und sehe so viel Potenzial wie kein anderer Analyst. Das Chartbild habe sich zuletzt bereits deutlich aufgehellt.Die Telekom-Aktie sei trotz der Kursgewinne der vergangenen drei Jahre weiter attraktiv bewertet und bleibe sein Favorit unter den europäischen Branchengrößen, so Dattani in einer neuen Studie. Seine Schätzungen habe er vor den Quartalszahlen angepasst, nachdem die Tochter T-Mobile US bereits einen neuen Wachstumsausblick vorgelegt habe und überraschend ein neues Aktienrückkaufprogramm aufgelegt worden sei. Zudem berücksichtige er die zuletzt deutlichen Veränderungen bei den Wechselkursen.Dattani habe das Ziel für die Aktie von 30,50 auf 31,00 Euro angehoben. Die Einstufung laute weiterhin "overweight". Zudem stehe die Aktie auch auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Mit einem Potenzial von 45 Prozent sehe J.P. Morgan zudem mehr Luft nach oben als alle anderen Experten, die laut Bloomberg die T-Aktie regelmäßig covern würden.Spannend werde es bereits diesen Donnerstag, den 9. November. Dann lege die Telekom selbst ihre Zahlen für das dritte Quartal vor. Experten würden dabei damit rechnen, dass die bisherigen Ziele nach oben angepasst würden. Bislang werde ein um Sondereffekte bereinigtes Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen inklusive Leasingkosten (EBITDA AL) von rund 41 Milliarden Euro angepeilt. Der Free Cashflow AL solle bei mehr als 16 Milliarden Euro liegen.Nach den starken Vorgaben von T-Mobile US seien die Voraussetzungen gut, dass auch die Telekom-Zahlen stark ausfallen würden. Die Anhebung der Dividende und das neue Aktienrückkaufprogramm seien in der vergangenen Woche am Markt ebenfalls gut angekommen.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf InteressenkonflikteDer Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche Telekom.