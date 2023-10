Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche Telekom.



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 245 Millionen Mobilfunk-Kundinnen und Kunden, 25 Millionen Festnetz- und 21 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkundinnen und -kunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskundinnen und -kunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2022 hat die Deutsche Telekom mit weltweit rund 207.000 Mitarbeitern (31.12.2022) einen Umsatz von 114,4 Milliarden Euro erwirtschaftet. (09.10.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Deutsche Telekom-Aktie (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Die Deutsche Telekom wolle weiter Stellen abbauen. Wie viele Jobs insgesamt betroffen sein würden, sei noch unklar, habe ein Telekom-Sprecher am Samstag auf Anfrage gesagt. Zuvor habe das "Handelsblatt" berichtet. Die Aktie der Telekom habe sich nach der jüngsten Korrektur zuletzt festigen und die 38-Tage-Linie zurückerobern können.Beim internen IT-Dienstleister Telekom IT sollten 1.300 der 5.400 in Deutschland angesiedelten Stellen wegfallen, wie das Unternehmen bestätigt habe. Darüber hinaus würden rund 350 Beschäftigte in den kommenden Monaten das Unternehmen in den Vorruhestand oder in Altersteilzeit verlassen.In einem Programm, das intern den Namen "Booster" trage und mit dem das Unternehmen eigenen Angaben nach Kosten sparen wolle, werde derzeit geprüft, wie Prozesse in der Zentrale in Bonn umstrukturiert werden sollten und inwiefern dabei Stellen eingespart werden könnten. Unter anderem durch technologische Fortschritte habe sich vieles verändert, habe es vom Konzern geheißen - die letzten großen Umstrukturierungen dieser Art lägen teils zehn Jahre zurück."Wir werden das so sozialverträglich wie möglich gestalten", so der Telekom-Sprecher. Betriebsbedingte Kündigungen habe es bei der Telekom in Deutschland noch nie gegeben. Im August habe bereits die Deutsche Telekom-Tochter T-Mobile US angekündigt, in den Vereinigten Staaten knapp 5.000 Arbeitsplätze zu streichen und unter anderem durch Künstliche Intelligenz zu ersetzen.Die Aktie der Deutsche Telekom habe zuletzt im Zuge der Korrektur am Gesamtmarkt ebenfalls Federn lassen müssen und sei unter die 200-Tage-Linie zurückgerutscht. Als gute Unterstützung habe sich hingegen die 90-Tage-Linie erwiesen. Auch die 38-Tage-Linie habe rasch zurückerobert werden können.Anleger bleiben mit einem Stopp bei 17,20 Euro investiert, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 09.10.2023)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: