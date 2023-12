XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

22,35 EUR +0,47% (04.12.2023)



ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

DE0005557508



WKN Deutsche Telekom-Aktie:

555750



Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTE



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTEGF



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 245 Millionen Mobilfunk-Kundinnen und Kunden, 25 Millionen Festnetz- und 21 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkundinnen und -kunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskundinnen und -kunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2022 hat die Deutsche Telekom mit weltweit rund 207.000 Mitarbeitenden (31.12.2022) einen Umsatz von 114,4 Milliarden Euro erwirtschaftet. (05.12.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom: Weiter aufwärts? - ChartanalyseDie Deutsche Telekom-Aktie (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) ist gestern mit einem Plus von 0,5% auf 22,35 EUR in die neue Handelswoche gestartet, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Mit dem Sprung über den GD200 und die April-Abwärtstrendgerade habe die Aktie der Deutschen Telekom Ende Oktober ein wichtiges Chartlevel überboten. Anschließend sei es zu einer starken Aufwärtsbewegung gekommen, wobei die Papiere im November 7,3% an Wert hätten zulegen können. Zum Start in den Dezember seien die Notierungen dann am Freitag auf ein neues Sieben-Monatshoch gesprungen, das mit dem gestrigen Top bei 22,41 EUR nochmal ein Stück weiter nach oben geschoben worden sei.Ausblick: Die Deutsche Telekom-Aktie habe in den ersten beiden Dezember-Handelstagen an den starken November angeknüpft und sei gestern auf den höchsten Stand seit dem 21. April gestiegen.Das Long-Szenario: Oberhalb des aktuellen Dezember-Tops bei 22,41 EUR könnten die Notierungen nun zunächst an den Bereich von 22,57 EUR heranlaufen, wo im April ein kleiner Widerstand herausgebildet worden sei. Gelinge dort der Break, hätten die Kurse Platz bis zum Jahreshoch vom 5. April bei 23,13 EUR. Dort sei die Aktie vor acht Monaten direkt wieder nach unten abgedreht, weshalb auf diesem Level eine markante Hürde entstanden sei. Gelinge der Sprung auf ein neues 2023er Top, könne die 25er Schwelle als möglicher Widerstand vorgemerkt werden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:22,34 EUR +0,11% (05.12.2023, 08:42)