Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

23,14 EUR -0,41% (25.01.2024, 12:58)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

23,165 EUR -0,41% (25.01.2024, 12:43)



ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

DE0005557508



WKN Deutsche Telekom-Aktie:

555750



Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTE



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTEGF



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 245 Millionen Mobilfunk-Kunden, 25 Millionen Festnetz- und 21 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkundinnen und -kunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2022 hat die Deutsche Telekom mit weltweit rund 207.000 Mitarbeitern (31.12.2022) einen Umsatz von 114,4 Milliarden Euro erwirtschaftet. (25.01.2024/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Es laufe derzeit rund bei der Deutschen Telekom. Die Aktie des Bonner Konzerns sei in der laufenden Woche auf ein neues Mehrjahreshoch geklettert und die wachstumsstarke Tochter T-Mobile US notiere sogar auf Rekordhoch. Am heutigen Donnerstag nach US-Börsenschluss werde es nun wieder spannend, dann öffne T-Mobile die Bücher. Die Voraussetzungen für eine positive Überraschung seien durchaus gut. In den vergangenen vier Quartalen habe T-Mobile US die Schätzungen beim Gewinn je Aktie jeweils deutlich übertroffen.Für die Deutsche Telekom spiele die Entwicklung des Wachstumsmotors in den USA eine besonders wichtige Rolle. Würden die Zahlen am Abend stimmen, seien das die besten Voraussetzungen, damit auch die eigenen Zahlen überzeugen würden. Der DAX-Konzern werde seine Bücher allerdings erst am 23. Februar öffnen.Die Experten würden jedenfalls zuversichtlich bleiben, dass die Deutsche Telekom-Aktie noch Luft nach oben habe. 23 der 25 von Bloomberg erfassten Analysten würden nach wie vor zum Kauf raten, hinzu kämen zwei Halteempfehlungen. Das durchschnittliche Kursziel liege bei 25,99 Euro - 12% über dem aktuellen Niveau.Anleger sollten die Zahlen von T-Mobile nach Börsenschluss an der Wall Street genau beobachten. Würden diese überzeugen, dann dürfte auch die Mutter profitieren. "Der Aktionär" bleibe zuversichtlich und sehe die T-Aktie weiterhin als Basisinvestment für konservative Anleger, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 25.01.2024)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche Telekom.Der Chefredakteur dieser Publikation, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche Telekom.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link