Die Deutsche Telekom (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 245 Millionen Mobilfunk-Kundinnen und Kunden, 25 Millionen Festnetz- und 21 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkundinnen und -kunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskundinnen und -kunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2022 hat die Deutsche Telekom mit weltweit rund 207.000 Mitarbeitenden (31.12.2022) einen Umsatz von 114,4 Milliarden Euro erwirtschaftet. (28.07.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Am Donnerstagabend habe die wichtige US-Tochter T-Mobile US Zahlen präsentiert. Das spiegele sich auch im Aktienkurs der Deutschen Telekom wider. Angesichts der unter den Erwartungen liegenden Zahlen der Tochter notiere die T-Aktie im frühen Handel am DAX-Ende und entferne sich wieder von der 20-Euro-Marke.T-Mobile US habe zwar die Prognose für das operative Ergebnis und die avisierte Zahl der Neukunden angehoben. Doch der Umsatz habe unter dem Konsens gelegen, weshalb die Aktie nachbörslich etwas tiefer notiert habe. Allerdings sollten sich Anleger deshalb keine Sorgen machen, denn die Zahlen würden durchaus zeigen, dass der Wachstumsmotor T-Mobile US auf Kurs bleibe.Die Zahlen von T-Mobile seien traditionell wichtig für die Deutsche Telekom. Der DAX-Konzern selbst veröffentliche erst in zwei Wochen seine Daten. Am Donnerstag, den 10. August, würden die Bücher geöffnet.Ein Rücksetzer bei T-Mobile US würde sich auch auf die T-Aktie auswirken. Allerdings waren die Zahlen der Tochter nicht schlecht, deshalb können Anleger beruhigt dabeibleiben, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". Langfristig bleibe der DAX-Titel für konservative Anleger attraktiv. (Analyse vom 28.07.2023)