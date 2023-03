Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie:



Die Deutsche Telekom (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 245 Millionen Mobilfunk-Kundinnen und Kunden, 25 Millionen Festnetz- und 21 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkundinnen und -kunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskundinnen und -kunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2022 hat die Deutsche Telekom mit weltweit rund 207.000 Mitarbeitenden (31.12.2022) einen Umsatz von 114,4 Milliarden Euro erwirtschaftet. (22.03.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Die Aktie der Deutschen Telekom gehöre am Mittwoch zu den schwächsten Werten im DAX. Belastend wirke ein Bericht im "Handelsblatt", nachdem der Bonner Konzern einen Pakt mit Huawei geschlossen habe, um US-Sanktionen auszuhebeln. Das könnte angesichts der jüngsten Entwicklungen zu einem Problem werden.Bereits 2019 sollten Deutsche Telekom und Huawei laut "Handelsblatt" einen Vertrag unterschrieben haben, der das Versorgungsrisiko mit Huawei-Produkten begrenzen sollte. Dafür sollten wichtige Ersatzteile in europäischen Lagern des chinesischen Konzerns gelagert und verwaltet sowie einzelne Geräte sogar vorsorglich ausgeliefert werden.Huawei gelte als wichtiger Technologie-Lieferant, weshalb die Absicherung ökonomisch durchaus sinnvoll gewesen sei. Angesichts der US-Sanktionen und auch der Pläne der deutschen Regierung, den Einsatz chinesischer Technologie in deutschen Netzen deutlich einzuschränken, erscheine das Vorgehen jedoch zweifelhaft und riskant. Zumal die Verflechtungen in die USA wegen der starken Tochter T-Mobile US ausgeprägt seien und der Bund nach wie vor Großaktionär bei der Deutschen Telekom sei.Die Verflechtungen der Deutschen Telekom zu Huawei könnten somit enger sein als bisher gedacht. Kritik sei zu erwarten. Die finanziellen Auswirkungen sollten sich allerdings in Grenzen halten. An der grundsätzlichen Einschätzung des "Aktionärs" ändere sich nichts. Die T-Aktie bleibe attraktiv, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 22.03.2023)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche Telekom.Aktien der Deutschen Telekom befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link