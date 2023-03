XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

21,52 EUR 0,00% (09.03.2023, 11:41)



ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

DE0005557508



WKN Deutsche Telekom-Aktie:

555750



Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTE



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTEGF



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 245 Millionen Mobilfunk-Kundinnen und Kunden, 25 Millionen Festnetz- und 21 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkundinnen und -kunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskundinnen und -kunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2022 hat die Deutsche Telekom mit weltweit rund 207.000 Mitarbeitenden (31.12.2022) einen Umsatz von 114,4 Milliarden Euro erwirtschaftet. (09.03.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":Der Vorstandschef der Deutschen Telekom (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) hat die Beteiligung an dem britischen Mobilfunker BT als "größten Fehler" bezeichnet, den er je gemacht habe, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Tim Höttges habe der "Financial Times" gesagt, dass er den Deal aus dem Jahr 2015 bereue, bei dem sich der deutsche Konzern mit 5,6 Mrd. Pfund an seinem britischen Pendant beteiligt habe, das seitdem fast 4 Mrd. Pfund an Wert verloren habe. "Es war zu früh und ich habe nicht alle Hindernisse rund um BT verstanden", habe er gesagt. Trotz der verlorenen Milliarden habe Höttges geschworen, dass er "das Geld zurückbekommen wird", und gesagt, er habe eine "klare Vorstellung" von den Optionen. Dabei sei auch eine Aufstockung des Anteils denkbar.Derweil habe der Konzern starke Zahlen vorgelegt. 2022 habe die Telekom den Umsatz um 6,1 Prozent rund 114,4 Mrd. Euro gesteigert. Das operative Ergebnis (EBITDA AL) habe um 7,7 Prozent auf 40,2 Mrd. Euro zugelegt. Damit habe sich die Telekom besser entwickelt, als von Analysten erwartet. Unter dem Strich habe der Konzern etwa 8 Mrd. Euro nach knapp 4,2 Mrd. Euro im Vorjahr verdient. 2023 wolle die Telekom eins draufsatteln. Das EBITDA AL solle um 4 Prozent auf fast 41 Mrd. Euro zulegen. Der freie Mittelzufluss (FCF AL) solle von 11,2 Mrd. Euro um mindestens 40 Prozent auf mehr als 16 Mrd. Euro klettern. Damit dürfte sich die Dividende weiter erhöhen. Für 2022 könnten Anleger mit 0,70 Euro je Aktie rechnen nach 0,64 Euro im Vorjahr.Die Aktie bleibt ein DAX -Basisinvestment, so die Experten vom "ZertifikateJournal" zur Deutsche Telekom AG. (Ausgabe 9/2023)Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:21,535 EUR 0,00% (09.03.2023, 11:55)