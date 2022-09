Hinweis auf Interessenkonflikte: Aktien der Deutschen Telekom befinden sich im AKTIONÄR-Depot.



Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

18,692 EUR +0,04% (23.09.2022, 08:52)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

18,578 EUR -0,59% (22.09.2022)



ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

DE0005557508



WKN Deutsche Telekom-Aktie:

555750



Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTE



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTEGF



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 248 Millionen Mobilfunk-Kunden, 26 Millionen Festnetz- und 22 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2021 hat das Unternehmen mit weltweit rund 216.500 Mitarbeitern (31.12.2021) einen Umsatz von 108,8 Milliarden Euro erwirtschaftet. (23.09.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Die Deutsche Telekom habe den geplanten Verkauf ihrer Dienstleistungstochter T-Systems laut einem Medienbericht aufgegeben. Entsprechende Gespräche mit Interessenten seien gescheitert und ein zeitnaher Abschluss zu "akzeptablen Konditionen" vorerst nicht mehr realistisch, habe das "Handelsblatt" am Donnerstag unter Berufung auf Konzern- und Finanzkreise geschrieben.Ein Konzernsprecher habe dazu mitgeteilt, die Deutsche Telekom habe "Wachstumspläne" für T-Systems. Die Tochter solle zum reinen IT-Dienstleister werden, vor allem in den Bereichen Multi-Cloud-Services und Digitalisierung. Das Management behalte zudem "Optionen für weiteres Wachstum" im Blick.Die Deutsche Telekom habe vergangenen November angefangen, verschiedene Optionen wie den Verkauf der Großkundentochter zu prüfen. Konzernchef Tim Höttges habe eine Lösung für das Sorgenkind finden wollen, das seit Jahren operativ Verluste verzeichne. T-Systems-Chef Adel Al-Saleh habe das Portfolio deutlich verschlankt. Als eines der jüngsten bekannten Projekte gelte die Corona-Warn-App, die T-Systems gemeinsam mit SAP entwickelt habe.Laut "Handelsblatt" müsse der Aufsichtsrat dem Verbleib der Sparte im Konzern noch zustimmen. Eine Frist sei nicht genannt worden. Übernahmen zur Stärkung von T-Systems seien indes kein Thema: Diese habe Al-Saleh zwar erwogen, doch Konzernchef Höttges lege den Fokus lieber auf die USA und den Schuldenabbau.Die Aktie der Deutschen Telekom habe kaum eine Reaktion auf den Bericht gezeigt. Sie sei am Ende kaum verändert aus dem Handel am Donnerstag gegangen. Die Aktie präsentiere sich aber trotz des schwachen Umfelds seit Monaten stark. Zuletzt sei sie zwar am Versuch, aus der Trading-Range nach oben auszubrechen, gescheitert. Kurzfristig könnte sie nun noch wieder Richtung 18 Euro zurückfallen. Größere Rücksetzer seien aus charttechnischer Sicht vorerst aber nicht wirklich zu erwarten.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche Telekom.