Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

19,722 EUR -0,77% (25.07.2023, 09:12)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

19,894 EUR +1,15% (24.07.2023, 17:42)



ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

DE0005557508



WKN Deutsche Telekom-Aktie:

555750



Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTE



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTEGF



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 245 Millionen Mobilfunk-Kundinnen und Kunden, 25 Millionen Festnetz- und 21 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkundinnen und -kunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskundinnen und -kunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2022 hat die Deutsche Telekom mit weltweit rund 207.000 Mitarbeitenden (31.12.2022) einen Umsatz von 114,4 Milliarden Euro erwirtschaftet. (25.07.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie der Deutschen Telekom habe einen starken Start in die Woche hingelegt. Sowohl die Neugewichtung der Tech-Werte im NASDAQ 100 , die der Tochter T-Mobile US in die Karten spiele, als auch die starken Zahlen des Wettbewerbers Vodafone ( ISIN GB00BH4HKS39 WKN A1XA83 ) hätten dabei positiv gewirkt. In dieser Woche könnte aber noch ein weiteres Ereignis Schwung verleihen.Am Mittwoch stehe die Notenbanksitzung der FED in den USA an, am Donnerstag folge der Zinsentscheid der EZB. Die Unsicherheit an den Märkten bezüglich der künftigen Zinsentwicklung habe zuletzt wieder zugenommen. Viele Anleger würden befürchten, auf dem falschen Fuß erwischt zu werden.Defensive Werte wie die Telekombranche seien in diesem Umfeld besonders gefragt. Diese würden als sicherer Hafen gelten und sich traditionell in schwierigen Börsenzeiten und bei einer schwächelnden Konjunktur besser entwickeln als der Gesamtmarkt. Sollten die Aussagen der Notenbanker darauf hindeuten, dass die Zinswende noch weiter entfernt sei als gedacht, dann könnte die T-Aktie nach der jüngsten Verschnaufpause wieder Fahrt aufnehmen.Die Telekom-Aktie warte nach wie vor auf den Sprung über die 20-Euro-Marke. Nachdem das Umfeld für die Branche zuletzt wenig freundlich gewesen sei, habe sich dieses nun wieder etwas aufgehellt.Anleger bleiben an Bord, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär" zur Deutsche Telekom-Aktie. (Analyse vom 25.07.2023)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche Telekom.Der Chefredakteur dieser Publikation, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche Telekom.Aktien der Deutsche Telekom befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.