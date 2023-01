XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

19,36 EUR +0,71% (05.01.2023, 09:55)



ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

DE0005557508



WKN Deutsche Telekom-Aktie:

555750



Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTE



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTEGF



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 248 Millionen Mobilfunk-Kunden, 26 Millionen Festnetz- und 22 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2021 hat das Unternehmen mit weltweit rund 216.500 Mitarbeitern (31.12.2021) einen Umsatz von 108,8 Milliarden Euro erwirtschaftet. (05.01.2023/ac/a/d)



Die Deutsche Telekom-Tochter T-Mobile US habe im vierten Quartal die Zahl ihrer Vertragskunden überraschend kräftig gesteigert. Die guten Nachrichten dürften auch die Aktie der Mutter beflügeln. Nach einem etwas schwächeren Dezember habe die Deutsche Telekom-Aktie einen starken Jahresstart hingelegt."Der Aktionär" bleibe ganz klar optimistisch für die Deutsche Telekom-Aktie. Deshalb gelte weiterhin: Konservative Anleger könnten auf ein neues Mehrjahreshoch und sollten dabeibleiben. Ein Sprung über die 20-Euro-Marke würde ein neues klares Kaufsignal bedeuten, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 05.01.2023)(Mit Material von dpa-AFX)