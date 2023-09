Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Die Deutsche Telekom (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 245 Millionen Mobilfunk-Kundinnen und Kunden, 25 Millionen Festnetz- und 21 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkundinnen und -kunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskundinnen und -kunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2022 hat die Deutsche Telekom mit weltweit rund 207.000 Mitarbeitenden (31.12.2022) einen Umsatz von 114,4 Milliarden Euro erwirtschaftet. (06.09.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Deutsche Telekom-Aktie (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Die US-Tochter T-Mobile US wage einen weiteren milliardenschweren Aktienrückkauf. Nach den bisherigen freigegebenen 14 Mrd. USD wolle Unternehmenschef Mike Sievert weitere 19 Mrd. USD frei machen, wie er am Mittwoch auf einer Investorenveranstaltung mitgeteilt habe. Möglich habe dies ein höherer freier Mittelzufluss (Free Cashflow) gemacht, habe er das Vorhaben begründet. Die Deutsche Telekom wolle im Rahmen dieses Programmes hingegen keine Anteile abstoßen, habe Sievert gesagt. Stand Mitte Juli habe die Deutsche Telekom 51,4% an T-Mobile US gehalten.Die Deutsche Telekom wolle stattdessen Aktien über den Markt verkaufen, habe der Bonner Konzern in einer eigenen Pressemitteilung erklärt. So sollten ab Anfang 2024 Aktien aus dem Bestand über den Markt verkauft werden, ohne die eigene Mehrheitsposition bei T-Mobile US zu gefährden. "Die genaue Anzahl von T-Mobile US-Aktien, die die Deutsche Telekom verkaufen wird, steht noch nicht fest", habe es geheißen. T-Mobile US wolle zudem erstmals eine Dividende an die Mutter auszahlen.Erst im zweiten Quartal habe die US-Tochter erklärt, bereits einen Großteil des genehmigten Kapitals für Aktienrückkäufe ausgereizt zu haben. So seien bislang rund 83,5 Mio. Anteile für 11,8 Mrd. USD zurückgekauft worden, habe es Ende Juli geheißen. Bis Ende September hätte das Management noch weitere 2,2 Mrd. USD aufwenden können.T-Mobile US sei maßgeblich für den jüngsten Erfolg des deutschen Konzerns verantwortlich und mache den Löwenanteil der Bilanz aus. Zuletzt habe Sievert den Rotstift angesetzt: Rund 5.000 Stellen sollten abgebaut werden und zum Teil durch Künstliche Intelligenz (KI) ersetzt werden. Die Zahl entspreche ca. 7% der Gesamtbelegschaft.Nach Ankündigung des Aktienrückkaufprogramms sei die Aktie von T-Mobile US unter Druck geraten. Auch die Aktie der Deutschen Telekom habe nachgegeben. Der Druck dürfte allerdings wohl nicht lange anhalten. Insgesamt gehe es bei T-Mobile US in die richtige Richtung. "Der Aktionär" bleibe deswegen langfristig - genauso wie für die Mutter Deutsche Telekom - optimistisch. Dabeibleiben und Positionen mit einem Stopp bei 115 Euro (T-Mobile US) und 17,20 Euro (Deutsche Telekom) absichern, rät Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 06.09.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche Telekom.Der Chefredakteur dieser Publikation, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche Telekom.