Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 245 Millionen Mobilfunk-Kundinnen und Kunden, 25 Millionen Festnetz- und 21 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkundinnen und -kunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskundinnen und -kunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2022 hat die Deutsche Telekom mit weltweit rund 207.000 Mitarbeitenden (31.12.2022) einen Umsatz von 114,4 Milliarden Euro erwirtschaftet. (26.06.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Gerüchte über einen Amazon-Einstieg in den Mobilfunksektor hätten die gesamte Branche - darunter auch die Telekom-Aktie - unter Druck gebracht. Trotz eines Dementi des E-Commerce-Riesen habe sich das Papier noch nicht von dem Rücksetzer erholt. Aus Sicht von Morgan Stanley eine große Chance für Investoren.Der zuständige Analyst Emmet Kelly habe seinen Optimismus für die T-Aktie mit einer Reihe von Argumenten begründet. So halte der Experte etwa den Einstieg von Amazon als für schwer realisierbar. Darüber hinaus bleibe der Mobilfunkkonzern eine vielschichtige Wachstumsaktie. Kelly prognostiziere bis 2026 ein jährliches EBITDA-Wachstum von 5 Prozent. Zudem wachse der Free Cash Flow der wichtigen Tochter T-Mobile US im laufenden Jahr um zehn Milliarden Dollar.Weitere Wachstumstreiber würden laut Kelly die Maßnahmen des Unternehmens zur Kurspflege darstellen. So dürfe die bereits jetzt schon starke Dividende für das laufende Jahr um 10 Prozent zulegen, was zu einer 2024er Rendite von 4,5 Prozent führe. Morgan Stanley rechne zudem damit, dass die US-Tochter ihr Aktienrückkaufprogramm deutlich ausweite, wovon die Telekom als Mehrheitsaktionär ebenfalls profitiere. Von Erlösen aus dem Verkauf von T-Mobile-US-Aktien werde der Konzern laut CFO Christian Illek einen Teil aufwenden, um eigene Aktien zurückzukaufen.Für Morgan Stanley bleibe die Aktie des Telekommunikationskonzerns ein Top-Pick im Sektor. Das Kursziel von 27 Euro liege deutlich über dem jetzigen Niveau und untermauere die positive Einschätzung."Der Aktionär" halte den Rücksetzer bei der Telekom-Aktie für übertrieben. Die langfristigen Aussichten würden intakt bleiben.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche Telekom.Der Chefredakteur dieser Publikation, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche Telekom.Aktien der Deutsche Telekom befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.