Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

19,136 EUR +1,91% (09.09.2022, 09:22)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

19,106 EUR +1,50% (09.09.2022, 09:09)



ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

DE0005557508



WKN Deutsche Telekom-Aktie:

555750



Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTE



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTEGF



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 248 Millionen Mobilfunk-Kunden, 26 Millionen Festnetz- und 22 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2021 hat das Unternehmen mit weltweit rund 216.500 Mitarbeitern (31.12.2021) einen Umsatz von 108,8 Milliarden Euro erwirtschaftet. (09.09.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Nach der Seitwärtsbewegung in den vergangenen Wochen könnte es nun neue Impulse für die T-Aktie geben. Die wichtige Tochter T-Mobile US habe den Rückkauf eigener Anteile im zweistelligen Milliardenbereich angekündigt. Das Volumen belaufe sich auf bis zu 14 Mrd. USD und das Programm gehe bis Ende September 2023.Der genaue Zeitpunkt der Käufe sei noch offen - in diesem Jahr könnten Aktien für bis zu 3 Mrd. USD zurückgekauft werden. Das Programm könnte ein Teil der Maßnahmen sein, mit dem die Deutsche Telekom ihren Anteil an der Tochter auf mehr als 50% heben könnte. Wenn die zurückgekauften Aktien eingezogen würden, sinke die Anzahl aller Anteile und die Beteiligung der Deutschen Telekom steige automatisch.Die Deutsche Telekom kontrolliere den US-Mobilfunker zwar und konsolidiere das Ergebnis von T-Mobile US bereits in die eigene Bilanz, habe aber noch nicht die Mehrheit. Diese strebe der Bonner Konzern aber an.Das Geschäft von T-Mobile US habe sich in den vergangenen Jahren sehr gut entwickelt. Zuletzt habe die Tochter den Großteil zum operativen Gewinn der Deutschen Telekom beigesteuert. An der Börse sei die T-Mobile US-Aktie in diesem Jahr kräftig gestiegen, nachdem sie im zweiten Halbjahr 2021 eine kleine Schwächephase gehabt habe. Ende August habe sich der Kurs wieder dem Rekordhoch von 150,20 USD aus dem Sommer 2021 genähert. An der Börse sei T-Mobile US zuletzt etwas mehr als 180 Mrd. USD wert gewesen. Das rund 48%-ige Aktienpaket sei damit umgerechnet fast 88 Mrd. Euro wert. Zum Vergleich: Die Deutsche Telekom selbst komme derzeit auf fast 94 Mrd. Euro.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie: