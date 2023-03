Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Die Deutsche Telekom (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 245 Millionen Mobilfunk-Kundinnen und Kunden, 25 Millionen Festnetz- und 21 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkundinnen und -kunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskundinnen und -kunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2022 hat die Deutsche Telekom mit weltweit rund 207.000 Mitarbeitenden (31.12.2022) einen Umsatz von 114,4 Milliarden Euro erwirtschaftet. (15.03.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Im schwachen Gesamtmarkt würden sich am Mittwoch nur wenige Aktien auf der Gewinnerseite halten. Einer der stärksten Werte sei hier wieder einmal die Deutsche Telekom, die ihren Ruf als Fels in der Brandung und defensive Aktie untermauere. Sogar ein neues Mehrjahreshoch sei zwischenzeitlich erreicht worden.Die T-Aktie sei am Vormittag bis auf 21,95 Euro und damit auf den höchsten Stand seit mehr als 20 Jahren geklettert. Während der DAX und viele Einzelwerte sich wegen des Bankenbebens in den USA zuletzt deutlich von ihren jüngsten Hochs entfernt hätten, gehe es bei der Deutschen Telekom immer weiter nach oben.Gut ins Licht würden da wieder einmal positive Nachrichten von der Tochter T-Mobile US passen. Diese übernehme den Billiganbieter Mint Mobile. Für insgesamt bis zu 1,35 Mrd. USD solle die dahinterstehende Ka'ena Corporation und auch die Marke Mint Mobile übernommen werden, habe die Tochter der Deutschen Telekom am Mittwoch mitgeteilt. 61% der Summe solle mit Aktien, der Rest bar bezahlt werden. Der genaue Übernahmepreis sei davon abhängig, wie sich die Geschäfte von Ka'ena innerhalb bestimmter Zeitfenster nach der Übernahme entwickeln würden. Der Zukauf dürfte nichts am Jahresausblick von T-Mobile US ändern, habe es weiter geheißen.Damit wolle T-Mobile-Chef Mike Sievert etwas mehr auf den Tisch legen als das "Manager Magazin" Ende Januar berichtet habe. Dort sei noch von bis zu 1 Mrd. USD die Rede gewesen. Mint Mobile gehöre seit 2019 zum Teil dem kanadischen Schauspieler Ryan Reynolds ("Deadpool") und ziele auf besonders preissensible Kunden. Das Unternehmen nutze für seine Dienste das T-Mobile-Funknetz und biete günstigere Tarife an als große Anbieter wie Verizon oder AT&T. Um die niedrigen Preise realisieren zu können, verzichte Mint Mobile auf Verkaufspersonal und Shops im Einzelhandel. Stattdessen würden die Tarife ausschließlich online beworben.T-Mobile US habe mit der Sprint-Integration bewiesen, dass sich Übernahmen auszahlen könnten. Die Tochter bleibe der Wachstumsmotor. Grundsätzlich seien die Aussichten für die Mutter Deutsche Telekom ohnehin gut. Die T-Aktie untermauere angesichts der aktuellen Turbulenzen wieder einmal ihre Stärke in solchen Phasen, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 15.03.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche Telekom.Der Chefredakteur dieser Publikation, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche Telekom.Aktien der Deutschen Telekom befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.