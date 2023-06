Noch besser seien im SDAX mit einem Xetra-Tagesplus von 4,2 Prozent die MorphoSys-Aktien gelaufen. Das Biotech-Unternehmen habe sich über die 25-Euro-Marke geschwungen und dabei auch die 50-Tage-Linie hinter sich gelassen.



Bei Uniper hätten weiterhin Spekulanten das Sagen: So schnell wie der Aktienkurs des verstaatlichten Versorgers zuletzt gestiegen sei, so rasant gehe derzeit der Verfall. Am Montag seien die Papiere auf Xetra nochmals um 20 Prozent eingebrochen. Nach einer Unternehmensmeldung vom 23. Mai hatten sie sich in wenigen Tagen bis Anfang Juni mehr als verdoppelt und den höchsten Stand seit Ende November 2022 erreicht, so Martin Mrowka von "Der Aktionär"(Analyse vom 05.06.2023)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nach einem freundlichen Start in die neue Börsenwoche sei den Anlegern am Nachmittag ein wenig die Kauflaune abhanden gekommen. Es würden positive Impulse fehlen. Stattdessen würden neue Verunsicherungen über die weitere US-Zinspolitik und anziehende Energiepreise die Börsen am Montag ausbremsen. Im DAX gewinne die Aktie der Deutschen Telekom als Tagessieger hinzu.Am Vormittag habe sich am deutschen Aktienmarkt die freundliche Stimmung vom Freitag noch fortgesetzt. Der DAX habe sich bis auf 16.114 Punkte nach oben gehangelt. Positive Konjunkturdaten hätten gestützt. So sei der deutsche Außenhandel solide ins zweite Quartal gestartet. Die Ausfuhren hätten sich gegenüber März um 1,2 Prozent auf 130,4 Milliarden Euro erhöht, habe das Statistische Bundesamt mitgeteilt. Analysten hätten dagegen im Schnitt einen Rückgang um 2,5 Prozent erwartet. Die Einfuhren seien von März auf April um 1,7 Prozent auf 112 Milliarden Euro zurückgegangen. Die Handelsbilanz habe einen Überschuss von 18,4 Milliarden Euro ausgewiesen.Hingegen habe sich die Wirtschaftsstimmung im Euroraum im Juni zum zweiten Mal in Folge verschlechtert. Der vom Analyseinstitut Sentix erhobene Konjunkturindikator sei um 3,9 Punkte auf minus 17,0 Zähler gesunken. Analysten hätten im Schnitt eine etwas moderatere Eintrübung auf minus 15,1 Punkte erwartet."Die Konjunktursorgen nehmen zu", habe Sentix das Resultat kommentiert. Größtes "Sorgenkind" in der Eurozone bleibe Deutschland. Ungünstiger werde dort vor allem die aktuelle Konjunkturlage bewertet, während sich die Erwartungshaltung nur leicht eingetrübt habe. Die aktuelle Umfrage sei Anfang Juni unter knapp 2.000 Anlegern durchgeführt worden.Enttäuscht hätten Investoren dann auf US-Konjunkturdaten reagiert. Der Index für den Dienstleistungssektor habe im Mai nur noch knapp über der Wachstumsschwelle von 50 Punkten gelegen. Der Auftragseingang der Industrie sei um 0,4 Prozent gewachsen, halb so stark wie erhofft. Das Plus hier sei vor allem auf das Konto gestiegener Militärausgaben gegangen.Der DAX habe den Xetra-Handel mit einem Tagesabschlag von einem halben Prozent bei 15.963 Punkte geschlossen.Ein Lichtblick am deutschen Aktienmarkt sei am Montag mit einem Plus von fast zwei Prozent die Aktie von Deutsche Telekom gewesen. Nach dem neunprozentigen Kurseinbruch vom Freitag hätten die Anleger auf gedrücktem Niveau zugegriffen. Auch die Papiere der Mobilfunk-Anbieter Telefónica Deutschland und 1&1 hätten überdurchschnittlich zugelegt.Nachrichten über eine mögliche Konkurrenz durch Amazon in den USA hätten den Sektor am Freitag massiv belastet, egal ob die Unternehmen in den USA aktiv seien oder nicht. Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg mit Verweis auf Insider berichtet habe, prüfe der Internethändler ein Mobilfunk-Angebot für seine Prime-Kunden in den USA. Ein Amazon-Sprecher habe jedoch erklärt, dass dieses Thema derzeit nicht auf der Agenda stehe.Zweitgrößter Tagesgewinner im DAX sei mit einem Plus von 1,7 Prozent die Porsche-Holding gewesen. Die Siemens-Aktie habe zuletzt nahe an einer wichtigen Marke notiert, die für die weitere Entwicklung von hoher Bedeutung sei. Ein erster Ausbruchversuch sei gescheitert, das Papier des Industriekonzerns gebe 0,6 Prozent nach.Am DAX-Ende hätten die Aktien von Zalando mit einem Abschlag von 3,2 Prozent enttäuscht. J.P. Morgan-Analystin Georgina Johanan blicke skeptisch auf die Geschäftsentwicklung des Online-Modehändlers. Internet-Zugriffsdaten und Indikatoren für die Markendynamik würden der Expertin zufolge für den Mai eine nachlassende Geschäftsdynamik in Deutschland belegen. Ihr Urteil: "Negative Catalyst Watch".Im SDAX hätten die Papiere von VERBIO ihre dynamische Erholung vom Freitag mit plus 2,4 Prozent fortgesetzt. Damit hätten es die Aktien des Biokraftstoffherstellers erstmals seit Dezember wieder über ihre 50-Tage-Linie geschafft. Sie gelte als Indikator für den mittelfristigen Trend und falle seit Monaten. Kein Wunder, dass VERBIO mit einem Jahresminus von rund 38 Prozent immer noch schwächster SDAX-Wert des laufenden Jahres seien.