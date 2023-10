Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie:



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 245 Millionen Mobilfunk-Kundinnen und Kunden, 25 Millionen Festnetz- und 21 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkundinnen und -kunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskundinnen und -kunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2022 hat die Deutsche Telekom mit weltweit rund 207.000 Mitarbeitern (31.12.2022) einen Umsatz von 114,4 Milliarden Euro erwirtschaftet. (13.10.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Deutsche Telekom-Aktie (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Die IT-Dienstleistungstochter T-Systems habe lange Jahre als Sorgenkind der Deutschen Telekom gegolten. Zuletzt sei es zwar in die richtige Richtung gegangen, doch nun drohe ein neues Problem aufzutauchen. T-Systems-Chef Adel Al-Saleh wolle das Unternehmen verlassen, obwohl er erst im Frühjahr seinen Vertrag verlängert habe.Um fünf Jahre habe die Telekom den Vertrag Al-Salehs verlängert, dieser wäre noch bis 2027 gelaufen. Bereits seit 2018 sei der Manager im Amt. Nun solle aber zum Jahresende Schluss sein, da ihm ein attraktiveres Angebot vorliege, berichte das Handelsblatt. Designierter Nachfolger solle Ferri Abdolhassan sein, der derzeit für den Kundenservice der Telekom in Deutschland zuständig sei und bereits mehrere Jahre in verschiedenen Führungspositionen von T-Systems tätig gewesen sei.Die Leitung von T-Systems bleibe dabei eine Herausforderung. Trotz des aufwendigen Umbaus in den vergangenen Jahren habe 2022 erneut ein negatives EBIT von 110 Millionen Euro zu Buche gestanden - immer wieder habe die Tochter in der Vergangenheit rote Zahlen geschrieben. Das Problem: Das klassische IT-Outsourcing sei immer weniger gefragt gewesen, was hohe Abschreibungen in diesem Bereich nach sich gezogen habe. Al-Saleh lege den Fokus deshalb nun mehr auf Cloud- und Digitalisierungsangebote. Das habe erste Erfolge gezeigt: Im ersten Halbjahr 2023 habe ein bereinigter Gewinn in Höhe von 36 Millionen Euro zu Buche gestanden. Nun sei es voraussichtlich an Abdolhassan zu zeigen, dass T-Systems auch langfristig in die Erfolgsspur finden könne.Ein Weggang von Al-Saleh wäre angesichts der jüngsten Fortschritte bei T-Systems ein Rückschlag. Doch wichtiger sei bei der Telekom, dass es im Kerngeschäft gut laufe und vor allem die wichtige US-Tochter T-Mobile US unverändert auf Wachstumskurs bleibe. Dann sollte auch die Aktie wieder den Weg nach oben einschlagen und in Richtung des Mehrjahreshochs bei 23,13 Euro klettern. (Analyse vom 13.10.2023)Hinweis auf InteressenkonflikteDer Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche Telekom.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Chefredakteur dieser Publikation, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche Telekom.