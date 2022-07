Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 248 Millionen Mobilfunk-Kunden, 26 Millionen Festnetz- und 22 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2021 hat das Unternehmen mit weltweit rund 216.500 Mitarbeitern (31.12.2021) einen Umsatz von 108,8 Milliarden Euro erwirtschaftet.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Nach einer eher schwachen Woche zuletzt würden sich die Aktien aus der Telekommunikationsbranche am Montag wieder von ihrer starken Seite zeigen. Im DAX gehöre die Deutsche Telekom ebenfalls zu den stärksten Aktien. Dass die wichtige Tochter T-Mobile US (ISIN: US8725901040, WKN: A1T7LU) viel Geld für einen Vergleich zahle, schrecke die Anleger nicht ab.T-Mobile US wolle mit einer Zahlung von einer halben Milliarde Dollar Nutzerklagen nach einem großen Hackerangriff beilegen. Dabei sollten 350 Mio. Dollar in einen Fonds für klagende US-Kunden fließen, wie aus der am Wochenende veröffentlichten Vereinbarung hervorgehe. Weitere 150 Mio. Dollar sollten demnach in diesem und im kommenden Jahr für die Verbesserung der Cybersicherheit ausgegeben werden.Als Opfer der Online-Attacke vom vergangenen Jahr seien laut Gerichtsunterlagen 76,6 Mio. US-Einwohner ausgemacht worden. Zu den erbeuteten Nutzerdaten hätten unter anderem Namen und Telefonnummern gehört. Wie in solchen Fällen üblich, halte die Vereinbarung ausdrücklich fest, dass sie kein Schuldeingeständnis von T-Mobile US bedeute. Nach dem Cyberangriff sei T-Mobile US in Sammelklagen unzureichender Schutz der Nutzerdaten vorgeworfen worden. In Missouri seien mehrere Dutzend Klagen gebündelt worden.Der Deal müsse noch von dem zuständigen Richter im US-Bundesstaat Missouri abgesegnet werden. Das könne nach Einschätzung der Firma im Dezember passieren - Berufungsverfahren könnten aber noch für Verzögerungen sorgen, habe es geheißen.Mit den hohen Dividenden und dem stabilen Geschäft bleibe die Deutsche Telekom-Aktie für konservative Anleger interessant. Neueinsteiger können aber noch abwarten, bis T-Mobile US diesen Mittwoch seinen Quartalsbericht vorgelegt hat, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 25.07.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link