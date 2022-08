Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie:



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 248 Millionen Mobilfunk-Kunden, 26 Millionen Festnetz- und 22 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2021 hat das Unternehmen mit weltweit rund 216.500 Mitarbeitern (31.12.2021) einen Umsatz von 108,8 Milliarden Euro erwirtschaftet. (26.08.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Die Aktie der Deutschen Telekom beweise im turbulenten Marktumfeld weiter hohe Stabilität. Nach wie vor notiere der DAX-Titel nur knapp unterhalb des Mehrjahreshochs. Für Aufsehen sorge derweil wieder einmal die wichtige Tochter T-Mobile US. Diese arbeite künftig mit der Raumfahrt-Firma SpaceX von Elon Musk zusammen.T-Mobile US wolle die Starlink-Satelliten von SpaceX nutzen, um Mobilfunknutzern in Teilen der USA einen Netzzugang zu bieten. Die Mobiltelefone sollten dazu direkt mit Satelliten im Orbit verbunden werden. Vor allem in Gebieten ohne Netzabdeckung könnten so künftig auch Texte und Bilder versendet werden, der Bedarf an neuen Funktürmen wäre geringer.SpaceX habe seit 209 fast 3.000 erdnahe Satelliten gestartet. Die neuen Satelliten der nächsten Generation sollten nun größere Antennen haben, um die direkte Verbindung in das T-Mobile-Netz zu ermöglichen. "Wir konstruieren eine spezielle Antenne. (...) Es sind tatsächlich sehr große Antennen, die extrem fortschrittlich sind", habe Elon Musk dazu gesagt. Zum Aufbau des Netzes solle dabei das Mittelbandspektrum von T-Mobile genutzt werden.T-Mobile US habe bereits heute ein starkes Netz und knüpfe den Wettbewerbern Verizon und AT&T deshalb seit Jahren Marktanteile ab. Die Aktie laufe entsprechend stark, das Rekordhoch aus dem Juli 2021 bei 150,20 Dollar sei nicht mehr weit entfernt. Von der Top-Performance profitiere auch die Mutter Deutsche Telekom. (Analyse vom 26.08.2022)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche Telekom.Aktien der Deutschen Telekom befinden sich im AKTIONÄR-Depot.