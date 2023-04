Aktien der Deutschen Telekom befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 245 Millionen Mobilfunk-Kundinnen und Kunden, 25 Millionen Festnetz- und 21 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkundinnen und -kunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskundinnen und -kunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2022 hat die Deutsche Telekom mit weltweit rund 207.000 Mitarbeitenden (31.12.2022) einen Umsatz von 114,4 Milliarden Euro erwirtschaftet. (12.04.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Wochenlang sei die Aktie der Deutschen Telekom zuletzt von einem Mehrjahreshoch zum Nächsten geklettert. Jetzt habe der Konzern auch noch die Mehrheit an der wichtigen Tochter T-Mobile US übernommen. Allerdings habe der Dividendenabschlag von 70 Cent je Aktie verhindert, dass weitere Hochs folgen würden. "Der Aktionär" zeige, womit die Analysten jetzt rechnen würden.29 Experten würden sich laut der Nachrichtenagentur Bloomberg mit der T-Aktie beschäftigen. 25 davon würden aktuell zum Kauf raten, dem stünden lediglich zwei Verkaufsempfehlungen gegenüber. Hinzu komme zwei Mal das Votum "halten". Mit einem durchschnittlichen Kursziel von 26,36 Euro würden die Analysten dem DAX-Titel trotz der Rally ein Potenzial von 18 Prozent zusprechen.Besonders optimistisch sei New Street Research-Experte James Ratzer, der den fairen Wert auf 31 Euro beziffere. Auch Akhil Dattani von J.P. Morgan sehe mit einem Ziel von 30 Euro viel Luft nach oben. Auf der Gegenseite steche vor allem Thomas Coudry von Bryan Garnier als Bär hervor, der lediglich 19,50 Euro als Kursziel ausgebe.Insgesamt bleibe die Stimmung bei den Experten unverändert positiv. Und die Aussichten bei der T-Aktie seien in der Tat gut.Die starke Tochter T-Mobile US, das solide operative Geschäft und der überzeugende Chart sprechen weiter für den Kauf des DAX-Titels, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 12.04.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche Telekom.Der Chefredakteur dieser Publikation, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche Telekom.