Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 245 Millionen Mobilfunk-Kundinnen und Kunden, 25 Millionen Festnetz- und 21 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkundinnen und -kunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskundinnen und -kunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2022 hat die Deutsche Telekom mit weltweit rund 207.000 Mitarbeitenden (31.12.2022) einen Umsatz von 114,4 Milliarden Euro erwirtschaftet. (06.06.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Berichte über einen möglichen Einstieg von Amazon in den Mobilfunkmarkt hätten die Aktie der Deutschen Telekom am vergangenen Freitag rund neun Prozent nach unten gedrückt. Inzwischen habe sich die Lage auf dem niedrigeren Niveau beruhigt und die ersten Einschätzungen seien da. "Der Aktionär" gebe einen Überblick.Polo Tang von der UBS halte die Wahrscheinlichkeit, dass Amazon nach den Verhandlungen mit den US-Mobilfunkkonzernen über niedrigere Großhandelspreise den Mobilfunkmarkt aufmische, für gering. T-Mobile US und Co dürften keinen Grund haben, Amazon den Zugang anzubieten. Sie würden damit Gefahr laufen, dass die eigenen Umsätze sinken würden. Er rechne damit, dass die Verluste vom Freitag schnell kompensiert würden. Das Kursziel laute 26,20 Euro.Ähnlich sehe es Akhil Dattani von J.P. Morgan. Amazon dürfte nicht in der Lage sein, kostenlos unbegrenzte Datentarife anzubieten, wie es im Bloomberg-Artikel kolportiert worden sei. Die Sorgen, dass Amazon auch in Europa den Einstieg plane, teile er ebenfalls nicht, da hier bereits ein sehr intensiver Wettbewerb herrsche. Er habe sein Kursziel deshalb bei 29,50 Euro bestätigt.Etwas skeptischer sei dagegen Maurice Patrick von Barclays. Er sehe einen möglichen US-Markteintritt von Amazon vor allem für T-Mobile US und eben die Deutsche Telekom als Mutter als Bedrohung an. Sollte Amazon auch in Europa angreifen, hätten dagegen andere Konzerne wie Vodafone ( ISIN GB00BH4HKS39 WKN A1XA83 ), Telecom Italia oder Telefónica ( ISIN DE000A1J5RX9 WKN A1J5RX ) am meisten zu verlieren. Anleger sollten aber beachten: Trotz der Skepsis rate Patrick bei der T-Aktie weiter "overweight".Es erscheine fraglich, welche Erfolge Amazon in den Gesprächen erziele und ob es wirklich zum Einstieg komme, zumal der E-Commerce-Riese die Gerüchte zunächst dementiert habe. Der jüngste Kursrutsch erscheine deshalb übertrieben. Dennoch ist die T-Aktie nun angeschlagen und die kurzfristige Entwicklung muss nun weiterhin genau beobachtet werden, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär" zur Deutsche Telekom-Aktie. (Analyse vom 06.06.2023)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche Telekom.Der Chefredakteur dieser Publikation, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche Telekom.Aktien der Deutsche Telekom befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.