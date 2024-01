XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 245 Millionen Mobilfunk-Kundinnen und Kunden, 25 Millionen Festnetz- und 21 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkundinnen und -kunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskundinnen und -kunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2022 hat die Deutsche Telekom mit weltweit rund 207.000 Mitarbeitenden (31.12.2022) einen Umsatz von 114,4 Milliarden Euro erwirtschaftet. (08.01.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Nach dem kräftigen Rücksetzer im Juni habe die T-Aktie ein starkes zweites Halbjahr 2023 aufs Parkett gelegt. 2024 dürfte angesichts des Chartbilds die nächste Attacke auf das Mehrjahreshoch bei 23,12 Euro gelingen. DER AKTIONÄR gebe einen Überblick, was die Experten für das neue Jahr erwarten würden.Dabei würden ganz klar die Bullen am Ruder bleiben. 23 von 25 Experten würden laut Bloomberg zum Kauf der Aktie raten, hingegen gebe es keine einzige Verkaufsempfehlung. Zweimal laute das Rating "Halten". Das durchschnittliche Kursziel von 26,34 Euro liege noch immer 18 Prozent über dem aktuellen Kursniveau.Besonders optimistisch zeige sich wie schon seit längerer Zeit Akhil Dattani von JPMorgan, der den fairen Wert der Aktie bei 31 Euro sehe. Auch James Ratzer von New Street Research sehe mit einem Ziel von 30 Euro viel Potenzial. Die zwei Halteempfehlungen, die auch die niedrigsten Kursziele für die T-Aktie ausgeben würden, würden von Alfonso Enriquez von der Caixabank sowie von Steve Malcolm von Redburn kommen. Sie würden der fairen Wert auf 20,10 Euro respektive 22,19 Euro beziffern.