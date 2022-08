Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

DE0005557508



WKN Deutsche Telekom-Aktie:

555750



Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTE



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTEGF



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 248 Millionen Mobilfunk-Kunden, 26 Millionen Festnetz- und 22 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2021 hat das Unternehmen mit weltweit rund 216.500 Mitarbeitern (31.12.2021) einen Umsatz von 108,8 Milliarden Euro erwirtschaftet. (18.08.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Seit mehreren Wochen notiere die T-Aktie knapp unterhalb des Anfang Juli erreichten Mehrjahreshochs bei 19,39 Euro. Doch ein Ausbruch dürfte angesichts der guten operativen Entwicklung und der noch immer günstigen Bewertung eine Frage der Zeit sein. Für Freude sorge weiterhin vor allem die starke US-Tochter.Seit Jahren sei T-Mobile US (ISIN: US8725901040, WKN: A1T7LU) der Wachstumsmotor der deutschen Mutter. Kein Wunder, dass der DAX-Konzern die Beteiligung von derzeit 48,4 Prozent auf über 50 Prozent ausbauen wolle, um die Mehrheit zu übernehmen. Bis 2024 laufe noch eine Vereinbarung mit Softbank, nach der die Telekom weitere 2,9 Prozent an T-Mobile US erwerben könnte.Laut "Reuters" wolle Telekom-Chef Timotheus Höttges den Sprung über die 50-Prozent-Marke aber bereits vor 2024 schaffen. Dies sei aktuell der wichtigste Punkt in der Konzernstrategie. Die jüngsten Quartalszahlen hätten zum einen die Bedeutung von T-Mobile US für die Mutter untermauert, zum anderen habe T-Mobile US einmal mehr deutlich besser abgeschnitten als die US-Konkurrenten AT&T und Verizon.Die Telekom bleibe auf Kurs. Durch den Verkauf der Funktürme und den ohnehin hohen Cashflow dürfte trotz des hohen Schuldenbergs genug Geld vorhanden sein, um weitere T-Mobile-Anteile zu kaufen - das mache auch Sinn.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie: