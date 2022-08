ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 248 Millionen Mobilfunk-Kunden, 26 Millionen Festnetz- und 22 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2021 hat das Unternehmen mit weltweit rund 216.500 Mitarbeitern (31.12.2021) einen Umsatz von 108,8 Milliarden Euro erwirtschaftet. (18.08.2022/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom: Starke Leistung - AktienanalyseSchon Anfang August hatte die Aktie der Deutschen Telekom (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) von den guten Quartalszahlen der US-Konzerntochter profitiert: T-Mobile US (ISIN: US8725901040, WKN: A1T7LU) hat einmal mehr das Ziel für das bereinigte Betriebsergebnis leicht erhöht, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Es solle im Gesamtjahr 2022 nun bei 26 Mrd. bis 26,3 Mrd. statt bei 25,8 Mrd. bis 26,2 Mrd. Dollar landen. In der Vergangenheit habe der Bonner Mutterkonzern nach seiner Tochter oft selbst die Jahresziele angepasst - so auch dieses Mal: Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen inklusive Leasingkosten (EBITDA AL) dürfte im laufenden Jahr nun auf rund 37 Mrd. Euro steigen. Bislang habe der Konzern nach einer ersten Anhebung mehr als 36,6 Mrd. Euro angepeilt. Zum Vergleich: 2021 habe die Telekom auf Pro-Forma-Basis einen bereinigten Betriebsgewinn von 36,5 Mrd. Euro erzielt. Der freie Mittelzufluss inklusive Leasingkosten (Free Cashflow AL) dürfte unterdessen weiter bei mehr als zehn Mrd. Euro liegen nach 8,4 Mrd. Euro im Vorjahr. Analysten würden für 2022 in etwa mit einem solchen Wert rechnen, sähen beim bereinigten Betriebsergebnis aber noch Luft nach oben.Grundlage für die Prognoseanhebung sei ein starkes zweites Quartal. Der Konzernumsatz sei um fast sechs Prozent auf etwa 28 Mrd. Euro und das EBITDA AL um fünf Prozent auf rund 9,9 Mrd. Euro geklettert. Unter dem Strich kam der bereinigte Konzernüberschuss nach Minderheiten um fast 16 Prozent auf 2,4 Mrd. Euro voran, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 32/2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:18,888 EUR +0,17% (18.08.2022, 09:25)XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:18,826 EUR -0,21% (18.08.2022, 09:11)