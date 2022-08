Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

18,676 EUR -0,85% (03.08.2022, 16:17)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

18,65 EUR -1,10% (03.08.2022, 16:06)



ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

DE0005557508



WKN Deutsche Telekom-Aktie:

555750



Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTE



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTEGF



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 248 Millionen Mobilfunk-Kunden, 26 Millionen Festnetz- und 22 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2021 hat das Unternehmen mit weltweit rund 216.500 Mitarbeitern (31.12.2021) einen Umsatz von 108,8 Milliarden Euro erwirtschaftet. (03.08.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Die Spannung bei der Aktie der Deutschen Telekom halte weiterhin an. Nachdem sie zuletzt ein technisches Verkaufssignal generiert habe, habe unterdessen eine optimistische Studie von Kepler Cheuvreux für Aufwind gesorgt. Seitdem kämpfe der Titel um gleich drei wichtige Marken. Auf diese komme es nun an.Im schwachen Gesamtmarkt sei der Titel Ende Juli sowohl unter den GD50 bei 18,73 Euro als auch unter die mittelfristige Aufwärtstrendlinie bei 18,55 Euro gerutscht. Infolge der Verkaufssignale sei die Telekom-Aktie bis an die Unterstützung an der 100-Tage-Linie bei 17,95 Euro gefallen. Zwar sei sie von dort aus einen Rückeroberungsversuch gestartet, dieser sei bisher aber erfolglos geblieben.Dies dürfte auch weiterhin eine große Herausforderung bleiben. So würden in dem Bereich zwischen 18,70 und 18,92 Euro die kurzfristige Trendlinie, die 50-Tage-Linie sowie das 2021er Hoch verlaufen. Wenn diese massiven Widerstände überwunden würden, stünde der Titel jedoch direkt vor der nächsten Hürde: Bei 19,39 Euro gelte es das Mehrjahreshoch zu knacken. Erst darüber wäre der Weg bis in den Bereich um 21 Euro wahrscheinlich.Die Telekombranche habe sich in den aktuell schwierigen Börsenzeiten wieder einmal als stabiler Sektor gezeigt. Auch wenn die Aktie aufgrund der technischen Widerstände kurzfristig unter Druck geraten könnte, bleibe die Aktie auf mittlerer bis langer Sicht aussichtsreich.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche Telekom.